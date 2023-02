CAMEROUN :: AMAEDC DISTILLE DE LA JOIE AUX ÉLÈVES DE L'ÉCOLE PUBLIQUE DE NEW-MALIMBA À ÉDEA. :: CAMEROON

C'est sous l'impulsion de sa présidente Reginalove que l'association pour un meilleur avenir des enfants défavorisés du Cameroun (AMAEDC) a effectué une mission à l'école publique de New-Malimba, aux encablures de la ville d'Édea afin de distribuer les fournitures scolaires aux écoliers.

La cérémonie qui s'est déroulée avec faste et solennité le Mardi 22 Février 2023 a connu la présence d'une forte délégation de cette association. C'est au rythme des chants, danses et récitations que les pensionnaires et enseignants de cet établissement scolaire ont exprimé leur satisfaction aux responsables de cet acte de générosité.

<Grande est ma joie d'avoir accompli avec mon équipe ce devoir de générosité. J'ai eu ce sentiment d'être sur ma terre natale car j'ai eu ce plaisir immense de danser avec les enfants dans la poussière.>>a déclaré Reginalove, la présidente de (AMAEDC).

Créée depuis près d'une décennie, les objectifs de cette plateforme sont prioritairement axés sur les activités à caractère social. << L'objectif majeur de cette association est de parcourir les 10 régions du Cameroun afin d'apporter un soutien matériel, moral aux enfants défavorisés qui se trouvent dans les villages reculés. En terme d'exemple, l'année 2020 nous avions inauguré le forage à Nkol-Nlong ll dans le département de la Méfou-et-Akono région du Centre et cette année, nous sommes entrain de matérialiser la finalisation de ce forage plus un château d'eau qui permettra d'alimenter plus de 15 00 personnes.>> A t-elle indiqué.

Il est important de préciser que pour l'année 2023, l'association pour un meilleur avenir des enfants défavorisés du Cameroun (AMAEDC) a des perspectives qui seront notamment marquées par d'autres tournées dans les autres parties du territoire national.