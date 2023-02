CAMEROUN :: Opération Epervier : Jean Baptiste Nguini Effa dans un état critique :: CAMEROON

Ingénieur pétrochimiste, l’ancien directeur général de la Société camerounaise de dépôts pétroliers (SCDP ), est gravement malade et a été admis le week-end dernier dans une formation hospitalière de Yaoundé.

« Mes prières accompagnent le Dr Jean Baptiste Nguini Effa, ancien Dg de la SCDP qui se trouve dans un état agonisant en ce moment dans un hôpital de la place », écrit David Eboutou sur sa page Facebook. Une nouvelle qui a plongé la famille de l’ancien Directeur général de la SCDP dans la panique. Longtemps annoncé malade, l’homme n’avait jamais été admis d’urgence dans une situation aussi critique. En détention à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, l’ancien Dg de la SCDP , a été condamné en juin 2022 à 15 ans d’emprisonnement ferme par le Tribunal criminel spécial (TCS). Il devrait encore une année pour définitivement respirer l’air de la liberté. L’un de ses coaccusés du nom de Moukoko James, en fuite, a été condamné à vie.

Deux de ses coaccusés Jean Gueye Beautemps Mackongo, ancien directeur de la comptabilité de l’entreprise, et Marc Thierry Etoundi sont condamnés respectivement à 12 et 10 ans. Contrairement au fondateur de Renaissance football club de Ngoumou, ces derniers sont libres. Le détenu Nguini Effa est poursuivi en compagnie de deux anciens directeurs administratif et financier, Jean Onana Adzi, et James Ngoube Moukoko, mais aussi de Kisito Cyr Toni Mifi Bogne Ondoua et Théodore Guillaume Toko Dikongue, anciens employés des services financiers de la SCDP .

Biens confisqués

Rappelons que Jean Baptiste Nguini Effa a été directeur général de la SCDP de 1994 à 2009. Il avait été incarcéré en août 2009 pour un détournement de 2,2 milliards de francs CFA à la SCDP durant la période 2005-2009. Le 13 octobre 2012, le tribunal de grande instance du Wouri l’avait d’abord condamné à 30 ans d’emprisonnement.

Après la sentence, l’ex Dg de la SCDP n’avait pas manqué de s’offusquer. « On veut braquer des citoyens camerounais en leur demandant de payer de l’argent qui se trouve à la SCDP . Des sommes qui sont en caisse. Comment vous pouvez accepter de telle injustices et sur la base des documents ? », avait alors déclaré Nguini Effa.

Dans la foulée, les biens de ce dernier avaient été confisqués. Il s’agissait des comptes bancaires et des biens immeubles. Il avait également été condamné à payer solidairement avec d’autres condamnés, la somme de 2 125 459 661 Fcfa à la SCDP représentant le montant de détournement qu’il y a eu au sein de cette entreprise. A ceci s’associait le montant de 20 000 000 Fcfa de dommages et intérêts à payer à l’Etat du Cameroun et environs 108152 000 Fcfa de dépens.