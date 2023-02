CAMEROUN :: Lions Indomptables : Rigobert Song en prospection en Europe :: CAMEROON

Le manager sélectionneur de la sélection nationale de football senior ainsi que son adjoint Sébastien Migné ont quitté le Cameroun ce dimanche, 26 février en direction de l'Europe pour rencontrer plusieurs footballeurs camerounais.

Rigobert Song est en mission en Europe. Le manager sélectionneur de la sélection nationale de football senior, a quitté le Cameroun ce dimanche, 26 février en matinée, renseigne une communication faite sur la page Facebook officielle des Lions Indomptables. La même communication précise que durant son séjour, le technicien va « Rencontrer plusieurs footballeurs camerounais pour des échanges approfondis sur les challenges et les nouveaux défis que ces derniers pourraient être amenés à relever avec les Lions Indomptables à l'occasion des futures échéances continentales et internationales».

Rigobert Song y va donc chercher des perles rares qui vont rejoindre la tanière, dans la perspective des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (Can) de football 2023 en Côte d'Ivoire. Le Cameroun sera opposé à la Namibie les 24 et 28 mars prochain. Ces deux rencontres comptent pour les troisième et quatrième journées de ces éliminatoires.