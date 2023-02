DECLARATION DE SOUTIEN DE LA LIMARA AU GOUVERNEMENT MALIEN

Depuis la prise de pouvoir le 18 août 2020 par le groupe de civils et de militaires dirigé par Assimi Goita au Mali, l'Afrique entière a vu une page importante de son histoire s'ouvrir.

A peine né, ce régime s'est vu imposer des sanctions venant de la CEDEAO (Communauté Économique Des États de l'Afrique de l'Ouest) et de la France néocoloniale. Contre toute attente, le nouveau régime a tenu bon, et sa détermination a amené la levée des sanctions.

Après cette première victoire, le régime a dû affronter une fois de plus l'impérialisme français. Dans un acte d'affirmation de sa souveraineté et de responsabilité, il a obtenu de la force militaire française Barkhane, le retrait total du Mali.

Une décision que la France restée dans sa posture de puissance colonisatrice en Afrique, n'a pas vraiment acceptée. Manifestement elle entend par des voies détournées, coûte que coûte, faire payer au Mali cet acte d’autonomie, qu’elle considère comme une humiliation. La panoplie des moyens utilisés au nombre desquels il y a malheureusement le refus du Conseil de Sécurité des Nations-Unies d'accepter la présentation des preuves du soutien de la France aux mouvements terroristes en Afrique et l'envoi des mercenaires étrangers pour renverser le gouvernement du Mali renforce plutôt la justesse du combat que mène le Mali.

C'est toute la fierté d'un continent que ce régime incarne désormais. Ses actions et ses discours parlent et résonnent à travers tout le continent africain et le monde entier. Le régime malien est, d'une part, devenu l'espoir des peuples africains, et, d'autre part, la convergence de desseins panafricanistes qu'il amorce avec les régimes patriotiques et militaires du Burkina-Faso et de Guinée, ouvre de nouvelles perspectives politiques à l'Afrique. Ces trois régimes (d’Assimi Goita au Mali, d’Ibrahim Traoré au Burkina Faso et de Mamadi Doumbouya en Guinée Conakry) nous rappellent les périodes glorieuses de notre passé. Un passé qui a malheureusement été contrarié par des forces qui n'ont jamais acceptées l'indépendance véritable du continent, au premier rang desquelles se trouve la France.

Engagée dans la lutte pour la libération totale du Cameroun et de l'Afrique, la LIMARA, parti politique camerounais, réitère son soutien indéfectible à l'avant-garde du peuple frère du Mali.

Engagée dans la lutte pour la souveraineté totale du Cameroun et de l'Afrique, la LIMARA encourage le vaillant peuple frère du Mali à continuer le combat et à faire front avec à sa tête le régime dirigé par le patriote Assimi Goita.

Engagée dans la lutte pour l'unité de l'Afrique, la LIMARA appelle les régimes frères burkinabè et guinéen, de continuer de faire front avec le régime malien afin d'accélérer la convergence des luttes de libération véritable en cours, et d'arriver rapidement à un État unitaire africain.

Le peuple fier du Cameroun par notre voix, adresse son soutien à ses frères du Mali et à son gouvernement populaire.

Fait à Douala le 23 février 2023

Pour la LIMARA. Le président Yemele Fometio