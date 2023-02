CAMEROUN :: Éducation : 91 Lauréats de l'université panafricaine prêts à servir le continent :: CAMEROON

Les 91 lauréats de la 8 ème promotion de l'Institut de Gouvernance, des Sciences humaines et Sociales ( PAUGHSS) de l'Université Panafricaine du Cameroun, ont reçu leurs attributs.

C'était le 24 février 2023, à l'Université de Yaoundé II - Soa, au cours d'une cérémonie présidée par le ministre camerounais de l'Enseignement supérieur, le Prof. Jacques FAME NDONGO.

C'était aussi en présence du commissaire en charge de l'éducation, la science, les technologies et de l'innovation ( ESTI) de l'Union Africaine ( UA), le Prof. Mohammed Belhocine, du recteur de l'Université de Yaoundé II - Soa, le Prof. Adolphe Minkoa She, et du vice-chancelor de l'Université de Buea, le Prof. Horace Ngomo Manga.

En effet, 24 doctorants et 67 masters sont issus des universités de Yaoundé II et de Buea. Plus exactement, la 8 ème promotion du PAUGSS de l'Université Panafricaine du Cameroun compte 44 lauréats de master en art, gouvernance et intégration régionale de l'Université de Buea, et sept étudiants en master en sciences de traduction ; 11 en sciences d'interprétation et conférences, tandis que l'Université de Yaoundé II - Soa, compte cinq étudiants en langues transfrontalières et communication interculturelle.

Dans son allocution de circonstance, le Prof. Jacques FAME NDONGO a invité les récipiendaires à être de dignes ambassadeurs de l'UPA, en tout temps et en tout lieu. Le chancelier des Ordres Académiques a rassuré l'UA du soutien du gouvernement du Cameroun, pour ce qui relève de ses charges pour la construction des infrastructures de l'UPA. Pour le ministre camerounais de l'Enseignement supérieur, la qualité de la formation, la digitalisation des enseignements, constituent la clé de réussite pour la transformation harmonieuse du continent.

Commissaire de l'UA en charge de l'ESTI, le Prof. Mohammed Belhocine a attiré l'attention des lauréats sur l'intérêt à accorder à l'Afrique.

" Permettez-moi de vous dire qu'il ne faut pas chercher plus loin que les réseaux continentaux que vous avez établis pendant vos programmes ici. Vous disposez d'une rampe exceptionnelle de lancement pour les cabinets de conseil continentaux et régionaux, des organisations que les autres universités n'ont pas", a-t-il fait savoir.

Désormais nantis de leurs parchemins, il est attendu des 91 lauréats de la 8 ème promotion du PAUGSS de l'UPA du Cameroun, la création des emplois, des opportunités, pour eux-mêmes, et pour de nombreux autres Africains, non sans oublier cette formation d'élite qu'ils ont reçue, de manière à postuler pour les emplois plus recherchés.