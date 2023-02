« La situation en Tunisie est devenue très, très grave. Nous constatons que nos compatriotes sont jetés dans les rues. L’État [tunisien] demande à ce que tout Tunisien qui héberge un étranger qui n’est pas en règle [le] sorte immédiatement de sa maison… Ou le propriétaire de la maison encourt une peine de quinze jours de prison. Du coup, les responsables des maisons sont dans l’obligation de chasser toutes ces personnes qu’ils hébergent chez eux. »

Voilà les genres de discours qui ne faut jamais mettre dans la tête d’un arabe. C’est un pouvoir illimité qu’on lui donne. Tu ne le reconnais plus dès ce moment. C’est un certificat qu’on lui délivre pour passer de l’état normal à l’état de bête de somme. Mais revenons à la réalité.

Les articles péremptoires que j’essaie de publier sur ce sujet sont d’une très grande importance pour comprendre ce qui se passe en réalité en Afrique du Nord. Si je parle d’importance, c’est tout simplement parce qu’ils contiennent à une exception près, les expériences vécues dans les différents pays du Maghreb. Les raisons géopolitiques sont souvent les causes des agissements de la diplomatie nord-africaine. Cette partie de l’Afrique ont des hommes politiques pragmatiques. Lorsqu’ils sont attaqués, ils réagissent immédiatement. Ils ne sont pas comme les hommes politiques de l’Afrique noire qui cherchent toujours à plaire et à camoufler.

Sur le plan économique, l’immigration massive trahit la pauvreté ; ça, on le sait. Elle prend des proportions chaque année, on le sait également. C’est presqu’une armée de réserve qu’on trouve dans cette corne de l’Afrique. Mais il faut les distinguer : les ¾ sont des aventuriers dont le temps est suspendu.

Sur ces trois quarts, il y a des voyageurs, dont l’objectif est de traverser par tous les moyens lorsque l’opportunité se présentera ; d’autres, les femmes pour ainsi dire, sont des prostituées, et la troisième bande non moins intéressante sont des fêtards. Tous ont une visée, traverser. vidéo reportage sur l'événement . https://o-trim. co/ewf

Les noirs peuplent ces pays luxuriants proches de l’Europe et sont prêts à l’assaut final vers l’eldorado. L’Afrique du nord, c’est le demi Schengen. Disent certains. En Afrique du nord on repère facilement les aventuriers. Ils sont mal vêtus avec des cheveux ébouriffés. Ils ont le visage banal, durs d’oreille, peu intelligent, vil et vicieux. Les temps les ont rendus déprimés, fous et hébétés ; un peu Nabo, barbus, à la voix de fausset, affligés de tics, dans un regard plein de flamme ardent, comme ces hommes apprentis d’escrime.

Ceux-ci sont des grands rongeurs d’os, parce que pour l’arabe, voir le Noir ronger un os, lui rassure qu’il ne sera ni volé, ni tué. Les aventuriers sont dans tous les coups fourrés, belliqueux, mal élevés, bagarreurs infatigables, tu les trouves régulièrement en bagarre rangée entre pays si un de leur ressortissant a été attaqué. Ils se poignardent sans états d’âme surtout lorsqu’une personne veut à tout prix s’imposer dans le milieu comme le plus fort. Champion des calomnies, ils ne respectent aucune règle de la vie en communauté.

Ils font du bruit dans leur chambre, toutes les nuits, mettent de la musique, font des bals sans tenir compte du voisin. Les africains sub-sahariens, arrivent avec leur propagande habituelle de leur pays d’origine. Toujours en train de démontrer comment leur pays est le plus beau. Ce qui est d’ailleurs faux, et pourquoi sont-ils partis ? Qu’ils étaient ceci ou cela, toujours faux, on ne laisse un poste prestigieux pour s’en aller. Un peu cultivé, cette culture de la rue bien sûr qu’ils prennent pour intelligence. Ils pensent être les plus rusés, mais bêtement on les attrape comme des gamins. La cacophonie dans tout le quartier, les aventuriers africains, je les respecte pour leur endurance, et leur détermination mais pour la plupart ce sont des véritables poubelles à ragots.

Un exemple que je peux citer. Les Camerounais lorsqu’ils sont à l’extérieur estime n’avoir rien à apprendre des ressortissants de leur pays d’accueil ; ils veulent imposer leur loi et leur mot d’ordre. Ils n’hésitent pas à organiser des soirées festives à grands fracas, des galas frénétiques fanfarons où ils mettent la musique, suivis des commentaires des lions ou des politiques jusqu’au matin.

Lorsque j’étais au Sénégal, les milieux camerounais où qu’ils soient, se passaient pour des maitres des lieux. Lorsque les voisins viennent se plaindre et menacent d’appeler la police ; ils crient sur le Sénégalais « va même appeler Abdoulaye Wade. » Dans leur voyage de détresse, ils se précipitent dans les bras du premier amour, l’abusent et continuent leur chemin. S’il est vrai que les Camerounais bénéficient d’un prestige indiscuté en Afrique du Nord, mais ils sont très brutaux mentalement. Bien qu’ils soient cultivés, ils ne sont pas bien éduqués, j’ai vu des compatriotes engager des bagarres de groupe, où le sang coulaient à flots.



Outre ce petit détail, les autres africains sont des étudiants ; toujours en costume, mais là aussi il y a des superstitions dans la tête des arabes. Les Arabes n’aiment pas voir un Noir propre, il passe pour suspect. Pour eux, les noirs doivent être bizarres. Bizarre pour être considéré d’une personne normale.

Ces étudiants ont aussi leur caractère, ils sont des amateurs des sensations fortes, ils boivent… ils boivent… ils peuvent même utiliser un entonnoir pour en faire des réserves. Dans ce lot, il y a les Ivoiriens et les Congolais, leurs milieux sont toujours les foyers de tensions, et de protestations, opposant par excellence, ils sont venus en Afrique du nord être un peu libre et boire.

Ils boivent, ils peuvent boire tout un fleuve de bière. Tu te demanderais si ce sont vraiment des étudiants. Toujours en couple, tous les étudiants vivent avec des femmes ou des hommes à la maison. Une ambiance dense composée de femmes, d’enfants nés sur place, têtus comme les ânes qu’ils traînent partout. vidéo tragique de l'événement . Une ambiance dense composée de femmes, d’enfants nés sur place, têtus comme les ânes qu’ils traînent partout. vidéo tragique de l'événement . https://o-trim.co/okt

Les parents qui les envoient ignorent cela, l’argent va vite, puis ils inventent les maladies, les cautions demandées par le bailleur, ou le changement de maison parce qu’ils sont en tenaille avec celui-ci, pourtant, c’est parce qu’ils sont déficitaires dans le week-end. Contrairement aux Sénégalais, et maliens, plus discrets, et modestes.



La culture tunisienne ressemble à une culture occidentale ; on y trouve tout , les grandes écoles, les centres de formations, les universités, avec beaucoup d’originalité et leur génie particulier qui démontre le savoir-faire arabe. La Tunisie n’a jamais été un pays xénophobe, ni le Maroc, ou encore l’Egypte et l’Algérie, encore moins la Lybie ou la Mauritanie ; c’est vrai il y a un peu du complexe de supériorité, mais ils ne sont pas racistes ; parce que celui qui est raciste t’élimine et ne veut même pas te sentir chez lui. C’est plus dur en Guinée équatoriale, le Gabon ou en Afrique du sud qu’en Afrique du nord. En Tunisie, il y a un pays charmant, vivant comme son peuple. La Tunisie a un esprit élégant dans un raffinement de sympathie. Elle aime les visages bienveillants. Ce pays tolère tout sauf les tueries, lorsque tu les vois agir rigoureusement, cela veut signifier que la coupe est pleine. Ils ont vu trop de crimes, trop d’abus et trop de bruits. Je ne dis pas qu’ils ont le droit de faire ce qu’ils font, mais que nos compatriotes s’arrangent à vivre dignement chez les autres. Mon père me disant en quittant le pays, « gagne ta vie honnêtement et respecte la loi du pays »

La Tunisie n’a jamais eu l’image d’un pays xénophobe, ils sont avec le Maroc le pays le plus hospitalier du monde arabe ; il faut tout simplement que les passants évitent d’offrir un spectacle désolant, qu’ils arrêtent les infractions de tout genre. Qu’ils aient des maisons qui donnent le beau reflet à l’immeuble où ils habitent ; qu’ils jettent les piles d’immondices qui sont amassées çà et là dans leur chambre ; qu’ils évitent leur bruit tonitruant dans les quartiers. Qu’ils ne grillent pas les feux quand tous les usagers les respectent. Il ne faut pas oublier que dernièrement, on parlait déjà chez nous des étrangers qui prennent les places des Camerounais, ça se contamine très vite des telles idées.