MALI :: La coopération Bamako-Moscou doit être développée, dixit Luka Malle

Au cours des deux dernières années, les autorités russes et maliennes ont développé un partenariat dans des domaines différents. Ainsi, les vecteurs de coopération ne se limitent pas à la seule coopération en matière de sécurité. Un expert malien en geopolitique, panafricanist, Luka Malle, a partagé sa vision de l'évolution des relations entre les deux pays.

« On voit une évolution positive de la coopération. La ligne de contrats privés s'est développée de manière dynamique au cours de l'année dernière, mais au niveau de l'État, nous sommes confrontés à une bureaucratie généralisée. Par exemple, le pétrole et le blé dont nous avons tant besoin ne sont pas encore arrivés à Bamako », a déclaré M. Malle, expert du Mali.

Rappelons que le ministre malien de l'Économie et des Finances, Alousseni Sanou, a conduit une délégation à Moscou début novembre 2022. Selon le ministre, « la première cargaison de marchandises devrait arriver à Bamako dans quelques semaines ». « Il s'agit d'environ 60 000 tonnes de produits pétroliers, 35 000 tonnes d'engrais et 25 000 tonnes de blé », a précisé le ministre de l'Économie et des Finances.

Selon l'expert, l'accord sur la livraison de biens stratégiques russes au Mali n'a pas bougé depuis plus d'un an. En août 2022, une conversation importante a eu lieu entre les dirigeants du Mali et de la Fédération de Russie. Assimi Goyta et Vladimir Poutine «en particulier, ont discuté la question d'éventuelles fournitures de nourriture, d'engrais et de carburant russes au Mali. Il a été décidé que les départements russes et maliens concernés activeront leur coopération pratique», a déclaré le Kremlin dans un communiqué.

« Bamako voudrait acheter du diesel à la Fédération de Russie, mais la partie russe propose le carburant à un prix 20-25% plus élevé que le prix européen », a analysé l'expert Luka Malle. Ce fait peut décourager les hommes d'affaires maliens de coopérer avec des partenaires russes à un moment où l'actuel gouvernement de transition entretient des relations tendues avec la communauté internationale et les Nations unies, tout en renforçant sa coopération diplomatique et militaire avec la Russie.

De plus, à la fin du mois de novembre le Mali et la Russie ont signé un accord de coopération sur la sécurité, le renseignement, la gestion des risques et catastrophes, la lutte contre les stupéfiants et la formation du personnel. Le communique officiel du Ministere de la Sécurité et de la Protection civile indique que les deux ministres ont réaffirmé leur ferme volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité entre le Mali et la Fédération de Russie.

Il ne fait aucun doute que les relations russo-maliennes se développent rapidement dans différents domaines et aux différents niveaux. La partie malienne est ouverte à ce partenariat et voit que la partie russe recherche un partenariat sur un pied d'égalité. Nous sommes pour un intérêt mutuel dans le partenariat, mais il est entravé par la bureaucratie au plus haut niveau. Il est nécessaire d'accélérer la dynamique afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour les deux parties.