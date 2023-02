CAMEROUN :: Crise au SDF : Comment Ni john Fru Ndi a chassé Jen Michel Nintcheu et le G27 :: CAMEROON

Le Social Democratic Fraont SDF, principal parti de l’opposition au Cameroun traverse une zone de turbulence qui s’est soldée le Week end dernier à l’exclusion d’une frange importante des cadres de ce parti.

Il s’agit des membres du G27 qui a été créé avec pour objectif de mettre la pression en interne pour un retour aux fondamentaux du Parti et un strict respect de la constitution du Parti.

Tout part d’un constat. De l’aveu du G27, Depuis la dernière élection présidentielle, les trois leviers fondamentaux (Manifeste, statuts et règlement intérieur) ont été régulièrement torpillés et violés pour des intérêts et des intentions qui n’ont rien à voir avec la social-démocratie.

Aussi, De l’aveu du G27, « nous nous battons en permanence pour que le SDF retrouve sa vitalité des années 90. Ce combat n'a pas été facile en interne car la hiérarchie actuelle tente désespérément de freiner des quatre fers pour transformer progressivement le SDF en une coquille vide dans le seul et unique dessein de bénéficier de certains privilèges du régime en place ».

Seulement, L'intransigeance de la haute direction actuelle du Parti à écouter la voix de la raison qui impose de respecter les statuts du parti n'est plus à démontrer. Au cours d’une conférence de presse ils ont confessé :

Nous avons fait part du document final de la première rencontre au Président National. Nous lui avons entre autres signifié nos sérieuses inquiétudes sur la manière dont le Parti est géré et nous lui avons respectueusement recommandé de reconsidérer ces nominations illégales et anti-statutaires potentiellement susceptibles de plonger le Parti dans une grave crise, s'il ne revenait pas sur sa décision. Il nous a opposé un mutisme assourdissant et a plutôt convoqué une réunion du NEC en présence de ceux qui ont été illégalement nommés. Nous avons tout de même assisté à cette réunion pour demander l'annulation des nominations illégales.

Au cours de ce NEC, il a lui-même admis la pertinence des observations et points contenus dans notre déclaration de Mbouda et a transmis séance tenante ladite déclaration au collège des conseillers juridiques nationaux du parti pour examen et rapport au NEC au plus tard dans les deux semaines qui suivaient.

Une fois le délai échu, nous nous sommes rendus compte et sans surprise que ce dilatoire n'était rien d'autre qu'une démarche visant à enterrer le problème.

Au moment où nous parlons, nous apprenons que le président national a convoqué une autre réunion du NEC ce week-end à Yaoundé.

Nous voulons informer le grand public par le biais de vos respectables organes de presse que nous ne participerons pas à cette réunion du NEC pour ne pas légitimer davantage les violations de texte et autres illégalités.

Nous ne voulons pas siéger dans un NEC où le président national viendra imposer sa volonté à tout le monde.

Quel est le besoin de s'asseoir toute une journée dans une réunion du NEC quand immédiatement après, le président invitera ses laquais dans sa maison pour écrire ce que nous appelons "résolutions du dimanche' qui n'ont rien à voir avec ce qui a été décidé lors de ladite réunion ?

Finalement, c’est chose faite, la rencontre du NEC a eu lieu le week end dernier à Yaoundé. Le journal Info paraissant à Yaoundé y est revenu pour titrer « Le grand soir pour Nintcheu, Ngouana, et le G27 » pour le journal, ce qui devrait arriver est arrivé. Avec des mots plutôt durs « Le bon et l’arrière ban des frondeurs du sdf qui rendaient l’atmosphère irrespirable depuis un bon moment au point de trainer le chairman au tribunal ont eu pour leur garde. Ils ont purement été exclus du parti en vertu du célèbre article 8.2 » De fait, à l’issue de la réunion du NEC tenue à Yaoundé le 25 février 2023, au total 34 membres du G27 ont été exclus du parti.