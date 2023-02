CAMEROUN :: Assassinat, Martinez Zogo: De retour du tribunal militaire, Amougou Belinga refuse sa cellule du SED :: CAMEROON

Suspecté comme principal commanditaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, Jean Pierre Amougou Belinga et cie, ont jeudi dernier, été extraits de leurs cellules du secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie (Sed), pour le tribunal militaire de Yaoundé.

Des sources rapportent que, assez tendu, de retour au Sed vers deux heures du matin ( nuit du jeudi à vendredi), le PDG du groupe l'Anecdote a refusé de regagner sa cellule. Les gendarmes ont dans un premier temps négocié avec lui, pour essayer de fléchir ses positions. En vain. D'après notre informateur, ils ont été contraints de le soulever de force, et ramené dans sa cellule.

"Jean Pierre Amougou Belinga est très fâché et cette fois-ci il le fait savoir. Lui qui clame son innocence dans l’affaire Martinez Zogo alors que le lieutenant -colonel Justin DANWE, chef du commando ayant kidnappé puis assassiné le journaliste Martinez Zogo, l’accuse d’être le commanditaire. Le PDG du groupe Vision 4 n’en peut plus visiblement lui qui est ce lundi 27 février 2023 à trois semaines de détention", peut-on lire sur le mur Facebook de l'activiste Boris Bertolt. Et le lanceur d'alerte camerounais exilé en France de poursuivre :

"Tout a commencé jeudi dernier au tribunal militaire lorsque les suspects ont été conduits une deuxième fois chez le commissaire du gouvernement. Amougou Belinga reçoit ses proches comme à l’accoutumée. Ils sont nombreux. Jean Sylvain Mvondo, directeur de la programmation de l’investissement au MINEPAT et proche ami du Zomloa des Zomloa est parmi les visiteurs.

À un moment, il s’énerve et lance: « Qu’est ce que ces gens font ici? Est-ce que l’on peut me dire ce que fait Bruno Bidjang ici? Bidjang fait quoi là? Je sais que c’est moi que vous voulez. C’est ma tête que vous voulez. Prenez moi et laissez les partir». Silence glacial. Depuis qu’il est arrivé, il n’avait pas montré des signes d’énervement.

C’est donc avec beaucoup de déception qu’Amougou Belinga apprend aux alentours de 2h, le 23 Février dernier, qu’il retourne au SED. Il monte dans la voiture qui les a amené fou de rage. Au SED, le Zomloa des ZOMLOA refuse catégoriquement d’entrer dans sa cellule. Les gendarmes négocient avec lui, il s’y oppose. C’est alors qu’ils vont se mettre à plusieurs pour le porter et le ramener de force dans sa cellule où il va passer la nuit".

Déjà à trois semaines de garde-à-vue au Sed, Jean Pierre Amougou Belinga serait-il déjà au bout de nerfs, lui qui aujourd'hui joue le rôle qu'il a fait subir à beaucoup de ses compatriotes ? Selon ses proches, le PDF du groupe l'Anecdote clamait toujours et haut et fort, ne jamais être arrête pour quoi que ce soit, tant que son grand ami Laurent Esso sera ministre de la justice.