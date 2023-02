CAMEROUN :: Assassinat Martinez Zogo : La désignation d´un juge d´instruction militaire annoncé :: CAMEROON

Un juge d´instruction militaire est annoncé au tribunal militaire de Yaoundé, dans le cadre de l´affaire de l´assassinat du journaliste Martinez Zogo. Selon les indiscrétions, celui-ci devra être plus gradé que le lieutenant-colonel Justin Danwe. Selon les informations tirées à bonne source, c’est ce qui justifie le renvoi de tous les suspects dans les cellules du Secrétariat d´Etat à la défense en charge de la gendarmerie jeudi dernier.

Une fois désigné, il devra prendre possession du dossier, et pourra convoquer les suspects à tout moment afin de les notifier des charges retenues contre eux. Rendu à ce stade, aucun suspect n'a été libéré, il faut le rappeler, lorsque le commissaire du gouvernement décide de l´ouverture d'une information judiciaire, c´est qu´il dispose suffisamment d'éléments, et renvoie la suite des investigations à la compétence du juge d'instruction. Les informations en notre possession font état de ce que tout a été bouclé, les décisions et les charges contre chacun fixées, avec les preuves à l´appui. Rappelons que le Commissaire du gouvernement a assisté aux auditions durant les neuf jours du renvoi du complément d´enquête, et connait les charges des uns et des autres.

Amougou Belinga et compagnie, étaient de nouveau devant le Commissaire du gouvernement jeudi dernier. C’est sous forte escorte que le PDG du Groupe l’Anecdote et les autres suspects, ont été conduits ce jeudi 23 février dernier devant le Commissaire au tribunal militaire de Yaoundé non loin du Quartier général. Dans les serres des enquêteurs au lendemain de l’assassinat de l’ancien présentateur de l’émission «Embouteillages», FM amplitude, ces hommes pourraient être fixés sur leur sort dans les prochains jours. Pour rappel, Le corps de l’animateur vedette de l’émission quotidienne ‘’Embouteillage’’ a été retrouvé le 22 janvier 2023 soit cinq jours après que sa disparition ait été signalée.

Enlevé le 17 janvier à Yaoundé par des inconnus, le corps du journaliste a été retrouvé à Ebogo 3 à Soa, une banlieue de Yaoundé. Âgé de 51 ans, Martinez Zogo était également le directeur général de la station de radio privée Amplitude Fm. Journaliste d’investigation, il abordait régulièrement des affaires de corruption, n’hésitant pas à interpeller des personnalités importantes. Au moment de sa disparition, Martinez Zogo dénonçait dans ses émissions les malversations financières concernant les lignes budgétaires 65 et 54. Ces lignes représentent les dépenses de fonctionnement de l'Etat et celles des interventions en investissement de 2010 à 2021, dont les dépenses s'élèvent à 5.400 milliards de francs CFA.