ÉTATS-UNIS :: Toute l’absurdité derrière les guerres ou comment les USA mentent pour manipuler l’opinion :: UNITED STATES

Le conflit russo-ukrainien dure depuis un an après qu’il a éclaté le 24 février 2022, ce qui a eu un impact profond à l’échelle mondiale.

Le conflit s’étend et les négociations de paix sont encore loin. Les chars, missiles et autres armes plus sophistiquées fournis par les États-Unis et l’OTAN continuent d’atterrir sur le champ de bataille, tandis que la Russie mobilise davantage de personnes pour participer aux « opérations militaires spéciales ».

Il n’y a pas de fin en vue au conflit « qui utilise l’argent de l’Europe, coûte la vie des Ukrainiens, apporte de la richesse aux États-Unis mais fait souffrir le monde entier ».

Depuis un an, les peuples d’Ukraine et d’Europe souffrent, mais les appels croissants à un cessez-le-feu n’ont pas dissuadé les États-Unis d’insister pour « se battre jusqu’au dernier Ukrainien ». La dure réalité de l’année écoulée a donné au monde une compréhension plus claire du récit hégémonique des États-Unis.

La mentalité de guerre froide, qui n’a pas reculé depuis la fin de celle-ci, combinée à l’hégémonie, a conduit à l’expansion continue de l’OTAN, qui aurait dû mettre fin à sa mission, car elle va à l’encontre de l’intérêt public mondial. Au cours des 30 dernières années, le phénomène de la captation grotesque de la sécurité mondiale avec des mensonges et la poursuite d’une confrontation de type guerre froide a émergé sans fin au cœur de l’hégémonie américaine.

Absurdité n°1 : kidnapper la guerre avec des histoires

Pendant un an, les États-Unis ont défini le conflit entre la Russie et l’Ukraine par « la guerre entre la démocratie et le despotisme », qui a dominé les États-Unis et la société occidentale. Immergés dans un récit soigneusement chorégraphié, beaucoup de gens en Occident ne savent pas que c’est l’OTAN, dirigée par les États-Unis, qui a progressivement attiré la Russie dans un conflit avec l’Ukraine au cours des dernières décennies.

Après le « conflit par procuration », les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ont fait de l’agit-prop, « faisant du bruit » et « distribuant des armes » avec d’énormes quantités d’aide militaire, et ils utilisent la poursuite du conflit pour stimuler la « relance » de l’OTAN et maintenir l’hégémonie.

Les analystes militaires américains croient depuis longtemps que l’issue de la guerre moderne dépend non seulement de l’armée qui gagne, mais aussi de « l’histoire qui gagne ».

Selon les mots de l’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo, « nous avons triché ». De l’histoire de « l’incubateur de bébés » fabriquée par les États-Unis avant l’utilisation de la force contre l’Irak en 1990, à une vidéo mise en scène des « Casques blancs » citée comme preuve pour mener des guerres en Syrie, il existe de nombreux cas d’enlèvement de l’opinion publique par les États-Unis avec des mensonges, qui sont étroitement associés à la stratégie étrangère des États-Unis.

C’est la même histoire que l’on retrouve dans le conflit russo-ukrainien. Les États-Unis et l’Occident ont inventé un certain nombre d’« histoires frappantes et provocatrices pour diffamer la Russie ». Par exemple, la vidéo d’une frappe de drone turc sur l’armée syrienne a été décrite comme un char russe détruit sur un champ de bataille ukrainien. La vidéo d’un exercice militaire russe en avril 2021 a été utilisée pour faire croire que la Russie bombardait des villes ukrainiennes. Les images d’enfants blessés lors de frappes aériennes syriennes en 2018 ont été fabriquées comme des « enfants ukrainiens en souffrance ».

Absurdité n°2 : utiliser la « théorie de la stabilité hégémonique » pour créer des troubles mondiaux

Le discours politique international occidental a créé des concepts tels que « dilemme sécuritaire », « piège de Thucydide » et « piège de Kindleberger » ressassés pendant des décennies, qui ont tous servi le même but – assurer la stabilité continue de l’hégémonie.

Cependant, il y a un énorme fossé entre le concept et la réalité. Le récit de la « paix » et du « développement » engendré par la domination américaine a toujours été au centre de la narration américaine, mais il est de plus en plus apparu comme une illusion dans la poursuite de l’hégémonie par les États-Unis, et même un outil pour promouvoir l’hégémonie. Si l’on jette un regard en arrière sur les 30 années qui se sont écoulées depuis la fin de la guerre froide, le monde aurait pu jouir d’une « paix à long terme » prometteuse, mais l’humanité n’a pas connu une paix et une tranquillité réelles et connaît toujours des conflits et des crises en cours.

Après le début du conflit russo-ukrainien, les États-Unis et l’Europe ont fourni une aide militaire à l’Ukraine et ont utilisé leur hégémonie financière pour imposer les sanctions économiques et financières les plus sévères de l’histoire à la Russie, notamment en gelant des centaines de milliards de dollars de réserves de change russes et en expulsant la Russie de SWIFT. Ces mesures n’ont pas mis la Russie à genoux, mais ont déclenché des fluctuations drastiques sur les marchés internationaux de l’énergie et de la finance.

Le dollar est la monnaie de réserve dominante dans le monde. Cependant, les États-Unis ont longtemps abusé de cette position pour s’emparer de la richesse d’autres pays. En seulement un an et demi depuis l’apparition de la COVID-19, les États-Unis ont imprimé près de la moitié de tous les dollars en circulation au cours de leurs plus de 200 ans d’histoire, ce qui a conduit le monde à subir des pressions causées par l’inflation, les turbulences et les bulles qu’il n’aurait pas dû subir.

Les États-Unis ont privatisé et armé le bien public – le système financier mondial dans les conflits géopolitiques pour traiter avec des pays hostiles et des acteurs sous-étatiques. C’est pire que la Grande-Bretagne, qui était « la puissance hégémonique » incapable de fournir des biens publics internationaux entre les deux guerres mondiales.

Absurdité n° 3 : utiliser « l’ordre international » pour embellir « le droit unilatéral et les règles des petites cliques »

L’ordre international de l’après-Seconde Guerre mondiale est souvent décrit comme un produit de la puissance américaine. Les nations victorieuses, les États-Unis et leurs alliés, imposent leur volonté au reste du monde, en formulant des institutions et des normes qui servent leurs intérêts et assurent leur suprématie.

Les États-Unis et l’Occident se considèrent comme des « porte-parole de la communauté internationale » et ont l’habitude d’étiqueter certains pays avec des étiquettes discriminatoires telles que « Empire du Mal », « Axe du Mal », « État voyou » et « État défaillant » afin de distinguer le soi-disant « moi civilisé » des « autres sauvages ». Tout en diabolisant les autres pays, ils se considèrent comme l’arbitre moral du monde. Sur scène, il s’agit de « liberté et de démocratie », mais dans les coulisses se trouve l’ambition d’une hégémonie sans fin.

Le conflit russo-ukrainien, qui a éclaté sous l’endiguement à long terme et la forte pression des États-Unis et de l’OTAN, a été décrit par certains politiciens occidentaux comme une « épopée » de « démocratie contre autocratie ». il ne s’agit pas que de cela, l’OTAN a également utilisé le mot « défi » pour décrire la Chine pour la première fois, affirmant faussement que la Chine défiait les intérêts, la sécurité et les valeurs de l’OTAN et unissait ses forces à la Russie pour « saper l’ordre international fondé sur des règles ».

Absurdité n°4 : réprimer « l’anxiété hégémonique » en vendant de la « peur »

De James Monroe qui est connu pour sa doctrine Monroe, Pour Theodore Roosevelt qui affirmait que « toute expansion de la civilisation engendre la paix », et pour Joe Biden qui vante aujourd’hui la « démocratie » et la « liberté », les élites américaines vendent sans relâche, génération après génération, le phare de la liberté alors qu’elles étendent leur territoire et imposent leur hégémonie, mais en même temps, pour cela il leur faut créer de toutes pièces toutes sortes de peurs.

De la « peur du barbare » pendant le massacre des Indiens à la « peur islamique » pendant la guerre contre le terrorisme, de la « peur du communiste » pendant la guerre froide à la « peur » du « défi de la Chine aux règles et à l’ordre » aujourd’hui, tout ce que les États-Unis veulent, c’est soutirer du profit économiquement et maintenir leur hégémonie au milieu de la peur et du chaos.

L’exagération de la « peur » reflète l’anxiété des États-Unis en tant qu’hégémon. Dans une culture stratégique qui est désireuse de « trouver l’ennemi », la loi de la jungle, la mentalité de la guerre froide et le jeu à somme nulle persistent toujours dans l’esprit des politiciens américains, et leur sentiment d’insécurité sur le fait que l’hégémonie américaine sera remplacée et menacée persiste toujours.

Récemment, un dirigeable civil chinois s’est égaré dans l’espace aérien américain en raison d’un cas de force majeure. Bien que de nombreux responsables américains aient déclaré que le ballon chinois ne constituait pas une menace pour le personnel et la sécurité des États-Unis, cet incident a été exploité. Les États-Unis ont envoyé des avions de combat avancés et ont même profité de cette occasion pour se livrer à une manipulation politique, salir et attaquer la Chine, inciter à une atmosphère anti-Chine et organiser un hystérique « spectacle politique de ballons ».

En se tenant du côté du dialogue pacifique, la société humaine ne doit pas revenir à l’ancienne voie de la confrontation et de la division des camps, et ne doit pas tomber dans le piège des jeux à somme nulle et des conflits de guerre. C’est le désir fort des peuples de tous les pays, c’est la responsabilité commune de tous les pays du monde et la bonne direction du développement des temps à venir.

Les grandes puissances peuvent se livrer à la concurrence, mais devraient le faire de manière pacifique. Le chancelier allemand Olaf Scholz a dit un jour dans un article que la question centrale pour les Européens et pour l’Union européenne est de savoir comment ils peuvent rester des acteurs indépendants dans un monde de plus en plus multipolaire, que la montée en puissance de la Chine ne justifie pas d’isoler Pékin ou de freiner la coopération, et que nous devons également éviter la tentation de diviser à nouveau le monde en blocs.

Face aux grands changements de l’histoire, tous les pays du monde sont confrontés à des défis. Ce n’est qu’en adhérant au récit juste qui suit le rythme de l’histoire et partage le destin de l’époque, en agissant ensemble, que nous pourrons gagner un avenir brillant.