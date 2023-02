CAMEROUN :: Des films dans les trains pour sensibiliser contre le braconnage :: CAMEROON

L'initiative est de camrail en partenariat avec l'ONG WildAid et JC Decaux.

Camrail est véritablement engagé dans la conservation de la biodiversité. Après l'interdiction du transport des espèces protégées, CAMRAIL l'opérateur national du transport des personnes et des marchandises par train vient de se lancer dans la sensibilisation contre le braconnage.

En collaboration avec l'ONG WildAid et JCDecaux Ils vont procédé à la diffusion de court-métrages en rapport avec la protection de la faune et de la flore camerounaise.« La participation de CAMRAIL à cette campagne confirme notre volonté de contribuer à la protection de la faune et de la flore du Cameroun, en soutenant toutes les initiatives qui vont dans ce sens », a déclaré Pascal Miny, directeur général de CAMRAIL.« Je salue également la collaboration continue avec les administrations en charge d'une part, et d'autre part, avec les ONG qui nous accompagnent dans le cadre de notre programme environnemental et social dont la transformation processus en une véritable politique est en cours », a-t-il ajouté.

Il faut noter que certaines espèces sauvages emblématiques de l'Afrique telles que le Pangolin sont confrontées à d'intenses pressions dues à la chasse illégale et sont ainsi menacées d'extinction.

Pour Jenifer Bigot de long WildAid,''Le Pangolin joue un rôle important au niveau écologique car il peut manger jusqu'à 20.000 fourmis par jour {...} Son second rôle est d'aérer le sol et le rendre beaucoup plus fertile lorsqu'il creuse avec ses griffes .C'est ce qu'on appelle une chaîne écologique, si on perd un élément de cette chaîne, on ne sait véritablement pas Quelles seront les conséquences c'est pourquoi il est important qu'on protège le Pangolin''

C'est dans l'optique de combattre autrement ce phénomène que les différents acteurs de cette campagne ont décidé de projeter des court-métrages conçus spécialement pour sensibiliser à l'importance de protéger les espèces sauvages et inspirer de nouvelles générations de gardiens de la faune. La série "Unsung Heroes of Conservation" de WildAid qui sera diffusée dans les trains dans le cadre de cette campagne rend hommage aux hommes courageux et les femmes qui jouent un rôle vital dans la conservation de la faune à travers l'Afrique continent. Ce sont les personnes souvent négligées, rarement vues qui non seulement aider à protéger les espèces menacées, mais aussi soutenir les communautés qui vivent à leurs côtés.

JCDecaux a également souligné son soutien à la conservation au Cameroun."Avec près de 850 millions de personnes exposées à nos campagnes chaque jour, nous avons un rôle à jouer dans la préservation de notre planète par la promotion de campagnes responsables », a déclaré Léonard Khattari, directeur régional de West & Afrique centrale pour JCDecaux.

« Vu les enjeux de la protection de la faune au Cameroun, il était naturel pour nous pour mettre en lumière les « Héros méconnus pour la conservation » de WildAid auprès d'un public captif sur un axe stratégique entre les deux métropoles du pays », a-t-il ajouté.

Le Cameroun est souvent appelé "l'Afrique en miniature" car il abrite une large éventail d'écosystèmes différents, avec des forêts tropicales humides, des montagnes,savane, déserts et un littoral riche. Avec un couvert forestier équivalent à environ 45% de son territoire, il forme une partie vitale de l'écosystème forestier du Bassin du Congo, l'un des "poumons verts" du monde.

Le gouvernement camerounais a réservé 22% du pays en aires protégées, mais des défis importants subsistent, notamment la déforestation, le braconnage et la chasse à la viande de brousse. Le pays abritait autrefois des guépards, des chiens sauvages et des dernières population de rhinocéros noirs de l'Ouest sur la planète, mais toutes ces espèces ont disparu au cours des 20 dernières années. Il abrite encore d'importantes populations d'espèces emblématiques mais menacées, telles que comme les éléphants de forêt, les gorilles, les chimpanzés, les pangolins, les lions et les léopards, mais le nombre de toutes les principales espèces est en déclin.