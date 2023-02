CAMEROUN :: Crise au SDF: Voici les 34 cadres exclus du parti par John Fru Ndi :: CAMEROON

La crise au sein du Social Democrátic Front ( SDF), connait son pic. La gestion des hommes et des finances de Ni John Fru Ndi le perpétuel président du SDF, est vivement contestée depuis des années. Une faction de cadres majeurs de ce parti d'opposition, et visant à évincer le vieux Fru Ndi, s'est constituée à Mbouda dans l'Ouest du pays. Elle est appelée G27, et a pour tête de proue, l'iconoclaste député Jean Michel Nintcheu, ex- président du SDF pour la région du Littoral. Ce dernier a attrait Ni John Fru Ndi en justice, pour non respect des statuts et règlement intérieur du parti, et pour gestion non orthodoxe des fonds du parti. Rendez-vous à la barre le 22 mars prochain.

Seulement, Ni John Fru Ndi a jugé bon de ne pas attendre l'orage de la bande à Nintcheu s'abattre sur lui. Ce samedi 25 février 2023, il a tenu une réunion du comité exécutif de son parti, à Yaoundé. Un seul point à l'ordre du jour : clarifier la situation de ceux qui ne lui font pas allégeance. Aussi ces derniers ont-ils été frappés par le terrible article - guillotine 8 -2. Ce dernier exclut tout membre qui ne rentre plus dans la philosophie du parti. John Fru Ndi est président du SDF depuis sa création il y a quasiment 33 ans, tout comme Paul BIYA est président du RDPC depuis sa création il y a 38 ans. Les cadres exclus envisagent de saisir la justice, pour faire annuler la décision de Ni John Fru Ndi.

Voici la liste des cadres du SDF exclus par le Chairman Ni John Fru Ndi suite à la réunion du National Executive Comittee (NEC), tenue le samedi 25 février 2023 à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

1 )Nkeze Émilia, Sénatrice ;

2. Parfait Mbvoum, - vice-président, Région du Centre ;

3. Emmanuel Ntonga, président regional du Centre ;

4. Awudu Cyprien, ancien député, ncien questeur à l‘Assemblée nationale ;

5. Charles Kouasseu ;

6- Sukam Tchandjui Pierre ;

7- Jean Pierre Wanko ;

8-Carlos Ngoualem, ancien naire adjoint de Douala 5 ème, conseiller à la communauté urbaine de Douala ;

9- Nji Tumassang, ancien député, ancien président du groupe parlementaire SDF à l‘Assemblée nationale ;

10- Fopoussi Fotso Evariste, ancien député ;

11- Luc Ouandji, conseiller municipal, Bafoussam 1er.

12- Augustin Tatsinkem, 1er adjoint au maire de Bafoussam 1er ;

13- Arouna Mfam ;

14- Edmund Sadefo ;

15- Ngapna Abdoulaye ;

16- Sidiki Mohkong ;

17- Jean Michel Nintcheu, député, région du Littora ( Douala)l ; président regional du SDF pour le Littoral ;

18- Paul Tchatchouang- ancien vice-président à l'Assemblée nationale, ancien vice-président du sénat ;

19- Scholastique Major- 3eme vice-président du SDF;

20- John Kumase - ancien maire de Douala 4 ème ;

21- Dénis Nkemlemo , secrétaire nationale à la Communication ;

22- Emmanuel Yoyo, ancien député/ questeur à l’Assemblée nationale ;

23- Sonkin Étienne, nncien maire de Dschang, ancien sénateur;

24- Chantal Kambiwa, vice présidente mondiale des femmes socialistes ;

25- Jean Tsomelu, ancien député, ancien sénateur et président du groupe parlementaire des sénateurs du SDF, ancien SG du SDF;

26- Jean Robert Wafo - ancien maire adjoint Douala 2eme, ex- ministre de l'Information du shadow cabinet ;

27- Florent Tchangop ;

28- Siroma Aboubakar, ancien sénateur ;

29- Toko Raphaël ;

30- Cyrille Ngnang, Maire Bafoussam 1er ;

31- Mouaffo , 1er adjoint au maire de Bafoussam ;

32- Ndive Kofele Kale ;

33- Me Moustapha Ngouana, conseiller juridique ;

34- Me Lavoisier Tsapi