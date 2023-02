CAMEROUN :: Renouvellement du parc automobile: Afriland First Bank épaule les acteurs du transport terrestre :: CAMEROON

Une convention de partenariat a été signée le 21 février 2023 à Douala la capitale économique du Cameroun, entre Afriland First Bank, et le Groupement des Transporteurs Terrestres du Cameroun ( GTTC).

Selon cette convention avec le géant de la banque au Cameroun, les membres du GTTC pourront acquérir des véhicules à des conditions souples. Le secteur du transport terrestre représente 35% du portefeuille leasing d’Afriland. Toute chose qui rend alors objective, la convention de partenariat signée avec Afriland First Bank.

Celle-ci dispensera désormais les acteurs économiques du secteur du transport terrestre, des tracasseries rencontrées pour le renouvellement de leurs parcs automobiles. Aussi le secteur bénéficie-t-il dorénavant, de l'accompagnement du groupe Afriland First Bank ( AFB). La convention a été signée par Youssoufa Bouba, directeur général adjoint de AFB, et le président national du GTTC, Ibrahima Yaya.

En effet, Afriland First Bank offre des facilités au GTTC, dans le cadre du leasing ou crédit-bail. Ce modèle étant son principal mécanisme de financement du matériel productif et roulant.

Selon la convention signée entre les deux parties, les facilités dont vont bénéficier les transporteurs, sont de plusieurs ordres. Ils vont des tarifs préférentiels aux délais de remboursements, dont la plus-value est qu'ils sont assez longs, évitant ainsi une asphyxie aux membres du GTTC. La signature de convention a été accueillie avec beaucoup de joie et d'enthousiasme, par les acteurs économiques du transport terrestre, eu égard aux nombreuses difficultés rencontrées pour renouveler leurs matériels roulants. « C’est fabuleux pour notre secteur car ça va nous permettre de renouveler nos flottes qui sont très vieillissantes. Le prix du transport n’est pas régulé. Quand vous avez par exemple un particulier qui a accès aux camions d’occasion, il fait baisser le prix pour pouvoir gagner des marchés et du coup la concurrence devient rude. Cette signature avec Afriland va permettre de remettre les pendules à l’heure», s'est réjoui Soreya Mamadou, présidente régionale GTTC pour le Littoral

Signalons que le secteur du transport occupe une part importante dans le financement à travers le leasing chez Afriland First Bank. Cette banque est l’un des pionniers de ce mécanisme de financement au Cameroun, et revendique fin décembre 2022, un encours du leasing porté par le secteur du transport à 25 milliards de FCFA, sur une enveloppe globale de l’ensemble du portefeuille des secteurs financés, et évaluée à 72 milliards FCFA, soit 35 % environ.

À toutes fins utiles, c’est en 2002, qu’Afriland First Bank Group, a, à travers sa filiale Africa Leasing Company (ALC) lancé le crédit-bail sur le marché camerounais, en direction des particuliers et des entreprises. Cette technique de financement permet au client First Bank, d’acquérir un bien matériel, généralement des équipements, appareils, du matériel roulant (tracteur, semi-remorque, etc.), en contrepartie du paiement d’un loyer permanent, avant d’entrer en possession dudit bien au terme de l’échéance. Aussi Afriland se positionne-t-il déjà comme leader dans ce domaine au Cameroun, depuis déjà trois ans, avec 56 % de parts au 30 novembre 2022. Fort de cela, ke GTTC compte prendre sur lui les portefeuilles de ses membres débiteurs défaillants.

Avec la convention de partenariat signée mardi dernier avec Afriland First Bank, le secteur du transport terrestre pourra vivra une ère nouvelle, avec des matériels roulants qui seront désormais acquis avec souplesse.