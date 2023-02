CAMEROUN :: Accident de circulation : Des morts au retour des obsèques de la fille de Mbarga Nguelé :: CAMEROON

Ce samedi 25 février 2023, avaient lieu à Metet dans le département du Nyong-et-So'o ( région du Centre Cameroun), les obsèques de Valérie Mbarga Nguelé, fille de Martin Mbarga Nguelé le délégué général à la Sûreté nationale ( DGSN). Cette dernière est morte à Paris en France, le 30 janvier 2023, des suites de maladie.

Comme on pouvait s'y attendre, vu le rang social très élevé du père de la défunte, des milliers de personnes ont effectué le déplacement de Nkolmetet.

Seulement, au retour, un grave accident de la circulation a eu lieu, et impliqué trois véhicules.

Il a opposé une voiture Toyota Prado appartenant à un dignitaire du régime de Yaoundé, un bus Coaster de l'agence de transport interurbain " Galaxy", et une voiture de marque Toyota Carina 2. Bilan, deux morts dans la Carina 2, dont le chauffeur et une dame, aínsi que plusieurs blessés graves. Selon nos informations, la Toyota Carina 2 et le bus de Galaxy Voyages ont pris feu, les occupants, pris au piège des flammes, avant d'en être extirpés, et conduits de district de Mbalmayo, grâce aux véhicules pickup de la compagnie de gendarmerie de céans, ainsi que celui du commandant de brigade de Metet.

Sur les causes de la tragédie, l'on évoque l'excès de vitesse des uns et des autres, ansi que des dépassements suicidaires.