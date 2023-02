CAMEROUN :: La 1ère cuvée des lauréats de l'Académie Françoise Puene reçoit ses parchemins :: CAMEROON

Initiative Youth Connekt : La 1ère cuvée des lauréats de l'Académie Françoise Puene ( Mamy Nyanga) a reçu ses parchemins

Le très chic Hôtel Franco de Yaoundé, a, le 23 février 2023, servi de cadre à la première phase des soutenances des jeunes formés à l'Académie Françoise PUENE, dans le cadre de l'initiative Youth Connekt Cameroon pour l'insertion socio- professionnelle. La femme d'affaires et promotrice de l'Hôtel Franco, est plus connue sous le pseudonyme de Mamy NYANGA, une identité que l'opinion lui a collé au visage, à cause de son élégance fine et raffinée et de sa beauté sculpturale.

Deux pensionnaires de l'Académie Françoise PUENE sont arrivées en fin de formation, et ont soutenu leurs rapports de stage devant un jury, et en présence des familles, amis et connaissances. Ferraline TSOPTSA a soutenu son rapport de stage sur le Management des Projets agro-pastoraux. "J'ai travaillé sur la gestion des projets agro-pastoraux. C'est un secteur porteur d'avenir. Mais il faut que les gens sachent qu'il y a un minimum de règles et de discipline à observer, pour réussir dans un projet agro-pastoral. C'est un domaine où le taux de réussite est assez élevé, comme le Chef de l'État avait d'ailleurs dit que la terre ne trompe pas. Seulement, il faut savoir que les projets agro-pastoraux présentent des aspects délicats, et qu'il faut savoir gérer. Et c'est que j'ai appris ici à l'Académie Françoise PUENE", a déclaré TSOPTSA Ferraline.

Quant à NJIFEN Humble Natacha, son rapport de stage traite de la problématique des aromates en cuisine. " J'ai travaillé sur la composition des aromates en cuisine. J'ai observé que leur composition dans un plat est fantaisiste, dans la mesure où les notions de quantités et de grammages ne sont pas prises en compte pendant la cuisson. Notre travail a donc consisté sur ce qui doit déterminer à telle ou telle quantité de poivre blanc ou de gingembre lorsque nous faisons la cuisine", a-t-elle fait savoir. Et de dire plus loin que la formation professionnelle que lui a offerte l'Académie Françoise PUENE, est assez fiable pour lui permettre de s'installer à son propre compte dans le secteur de la restauration, à défaut de travailler pour un tiers.

Les deux récipiendaires ont exprimé leur profonde gratitude à l'Académie Françoise PUENE, à sa promotrice, ainsi qu'au staff.

Bakina Garcia Roberto, Directeur de l'Académie Françoise PUENE

"Nous dispensons des enseignements assez pointus et adaptés au marché de l'emploi. Ils sont particulièrement axés sur l'agro- pastoral et le numérique. Comme vous pouvez le savoir, de nos jours, il s'agit de deux secteurs qui génèrent beaucoup d'emplois et d'opportunités.

Notre souci est aussi d'accompagner ces jeunes après leurs soutenances, à s'auto employer, et à employer d'autres compatriotes. Cela rentre même dans l'esprit Youth Connekt Cameroon qui consiste à connecter les jeunes entre eux, à leur modèle qu'est Mamy NYANGA, Ambassadrice Youth Connekt Cameroon.

Nous formons beaucoup de jeunes vulnérables, parce que dans notre esprit, ce ne sont pas des personnes à part entière, mais des gens entièrement à part. Pour cela, nous formons aussi en dehors de l'Académie Françoise PUENE."

A toutes fins utiles. Depuis le 25 mars 2021, il existe une convention de partenariat entre le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle ( MINFOP), et la Fondation PUENE Françoise pour les Libertés (FPFL), dans le cadre de l'initiative Youth Connekt Cameroon.

Bien avant le MINFOF, c'est le ministère de la Jeunesse et de l'Education civique ( MINJEC), qui, le 19 juin 2020, s'était associé la très prestigieuse image de Françoise PUENE ( Mamy NYANGA), par une convention de partenariat, dans le cadre du programme Youth Connekt Cameroon, avec la FPFL.