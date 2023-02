MONDE ENTIER :: Humeur: Vous avez dit Génération Tête Baissée !! :: WORLD

Mais à qui s’adresse t-on exactement ? Parce que toujours fourré dans le téléphone, vous les avez appelé GTB ! Appellation justifiée ou pas , il reste que c’est un fait !

Le téléphone portable, outil de communication et de travail ( pas pour tous) à ravi la vedette au plaisir d’être ensemble, à l’attention envers les autres, à la chaleur humaine, à la présence effective…

Il est devenu le Vrai Opium des utilisateurs ! Son utilisation est sans limites… on y passe des journées entières ! À l’église, en famille, dans les assemblées, les hauts lieux… tous sont fourrés dans leurs téléphones !

Dans les domiciles, c’est parfois la guerre entre parents et enfants qui estiment que les enfants passent beaucoup de temps au téléphone mais en sont ils différents ?

Ayant les moyens de s’offrir des mégas à volonté, ces parents vieux comme ils sont , sont les meilleurs clients des réseaux sociaux ! Après le boulot, la suite c’est le téléphone. Ils y restent jusqu’au moment de dormir : quelle image pour les enfants et qu’attend on d’eux en matière d’utilisation abusive et incontrôlée du téléphone !!

Devant nos écrans, en plein discours du président de République, ils sont au téléphone ! On siège pour prendre des décisions importantes, ils sont au téléphone et le monde entier les voit donc, manipulant celui-ci, tête baissée durant de longues minutes voire heures !

Qui est donc de la GTB ?

Les jeunes ?

Les parents ?

Les vieux ?

Les hauts responsables ?

Mais au fond… quelqu'un en est il exclu !!!!

Le monde entier est sous le charme du téléphone portable et des réseaux sociaux ! En famille, tous devant la télé, chacun à la tête baissée sur son téléphone

À l’église pendant qu’on prêche, certaines têtes sont baissées pas pour prier ou méditer !

En plein conseil d’administration, les décideurs ont les têtes baissées et on peut comprendre parfois la qualité des décisions prises !

En plein culte funéraire, ceux censés vous soutenir, ont des têtes baissées !

Sur les plateaux de télévision, certains ont du mal à se passer de leur téléphone … seuls les réalisateurs aguerris nous passent de cette piètre image.

En entretien d’embauche, l’interviewer a la tête baissée et comprend de travers les réponses de l’interviewé… et peut passer à côté du bon candidat !

L’élève et l’étudiant après les cours, a la tête baissée et c’est le même qui viendra vous demander : c’est quoi la démocratie ?

Réponse qu’il aurait eu si sa tête était utilement baissée

Dans les services, bureaux… on vous accueille et vous entretient avec la tête baissée !

A l’école, l’enseignant en plein cours, a la tête baissée, à l’université alors…

Couchés dans leur lit, madame et monsieur sont chacun au téléphone

Même le chauffeur de taxi est dans le truc !

Alors… qui sont les composantes de la GTB ?

Parce que la réponse vous l’avez, il est plus que temps de revoir notre rapport au téléphone, c’est un amour nocif !

Cette dépendance au téléphone a déjà brisé l’amour dans les familles, supprimé le dialogue dans les ménages, crée de grandes distances entre parents et enfant pas très disposés à écouter leurs enfants, conduit à de graves erreurs dues à l’inattention, causé des accidents de tout genre, frustré certains dans les couples…

S’il est vrai qu’il y’a un temps pour tout alors, sortons de cette dépendance à forte nuisance et réactivons le plaisir d’être ensemble, de se parler ! Un gadget ne saurait nous priver de chaleur humaine que rien ne pourra remplacer ! Chers parents, soyez des exemples à la maison, ne faites plus du téléphone vos enfants, votre épouse, votre époux … votre famille en général ! Aucun téléphone ne vous soutiendra en cas de crise mais ceux qui vous entourent.

Téléphone portable oui, c’est un indispensable aujourd’hui mais téléphone portable comme substitut aux relations humaines, c’est NON !