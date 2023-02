Alice Mendoua, une femme de 35 ans, a été sauvagement assassinée ce jeudi 23 février 2023 aux environs de 19h, alors qu’elle portait une grossesse gémellaire de 7 mois.

La scène se déroule au quartier Sincatex à Ndokoti, dans le troisième arrondissement de la ville de Douala. Selon les sources sur le terrain, la voisine d’Alice a vu deux jeunes hommes entrer dans la boutique qu’elle tenait. Ne se doutant de rien, elle est montée chez elle, avant d’entendre des cris, quelques minutes plus tard.

Dans nos recherches sur ce qui s’est réellement passé, les témoins rencontrés nous décrivent un scénario insoupçonné de meurtre.

Les présumés assassins ont donc attendu le départ du boulanger pour sortir de leur cachette.

C’est ainsi que la découverte macabre est faite, l’horreur. Alice baignait dans son sang, ayant visiblement été tailladée à l’arme blanche. Selon les témoignages des forces de maintien de l’ordre, ses bourreaux ont pris le soin de la laisser se vider de son sang avant de s’en aller.

Mama Véronique Mendoua, la maman d’Alice, était pourtant dans la maison attenante à la boutique, mais n’a rien entendu.

« J’étais dans la maison tranquillement, ma fille était dans sa boutique et sa voiture était juste dehors ; après j’entends seulement sur ma porte, on cogne violemment « Mama, on a tué une dame on a mis devant la boutique de tata Alice » quand je sors, je reconnais ma fille avec le sang partout », Témoigne la maman de la victime.