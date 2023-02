CAMEROUN :: Assassinat de Martinez Zogo : Le conseil de la famille monte au créneau :: CAMEROON

Au cours d’un point de presse, il a fustigé les déclarations des avocats de Amougou Belinga, de Justin Danwe et a déclaré faire confiance à la commission d’enquête mixte.

Le collectif des avocats de la famille du journaliste Martinez Zogo assassiné s’est exprimé pour la première fois devant la presse le 20 février au quartier Essomba à Yaoundé. Une vingtaine de minutes a été nécessaire pour cette rencontre avec la presse conduite par Me Calvin Job, avocat aux barreaux de Paris et du Cameroun. Le responsable de la défense des ayants-droits fait comprendre à l’opinion nationale et internationale qu’ils font confiance aux procédures judiciaires et à la justice pour que les auteurs de ce crime crapuleux soient identifiés et soient jugés.

« Ce qui importe pour la famille c’est la vérité autour de cet assassinat», a déclaré Me Calvin Job qui demande à tous et à chacun de respecter la douleur de cette famille meurtrie. Pour ce qui est de la sortie des avocats de Jean Pierre Amougou Belinga et du lieutenant-colonel Justin Danwe, l’avocat conseil des ayants-droits de Martinez Zogo fustige le non-respect de l’éthique professionnelle. « Quand on voit ce feu d’artifice de violation du secret d’enquête, de violation du secret professionnel, la seule conclusion est qu’on a une défense jusqu’au-boutiste. Quand on arrive à ces extrêmes, ce qu’on a plus de moyens de droit et on ne sait, par comment se défendre. Juridiquement ça veut dire qu’on est coincé », a expliqué Me Calvin Job.

Pour ce qui est de la procédure devant la juridiction, le collectif des avocats réuni autour de la famille Zogo ne perd rien à attendre. « A mon sens, l’enquête évolue dans le bon sens, il y a au fond quelque chose de sérieux qui se trame. Mais toujours on n’arrive pas à comprendre le pourquoi de la violation du secret d’enquête. Selon les sorties des avocats on comprend clairement que Amougou Belinga et Justin Danwe étaient des copains et chacun pourra tirer les conclusions qu’il faut en attendant les résultats de l’enquête »,a-t-il affirmé.

L’avocat au barreau de Paris a expliqué cependant les principes de la flagrance dénoncés par les avocats d’Amougou Belinga. «Nous avons trois types de flagrance notamment par définition, par assimilation et par présomption. Dans ce cas d’espèce, nous devons laisser la commission faire son travail avec dextérité », a développé Me Calvin Job.

Nous avons appris également de ce point de presse que Diane Zogo a été entendue par la commission mixte chargée de mener l’enquête sur l’assassinat de son compagnon. Elle a passé pratiquement une heure de temps devant la commission à en croire son avocat et qu’elle a fait part des avertissements qu’elle a eu avant le drame et de sa situation actuelle. « Il faut savoir que la veuve de Martinez Zogo a fait l’objet d’agressions ces dernières semaines, son véhicule a été endommagé dans la nuit, elle a été filée par deux véhicules inconnus, nous nous sommes rapprochés du Secrétariat d’Etat à la Défense et de la DGSN par courrier leurs demandant de nous indiquer si les filatures correspondaient à une mesure prise par les institutions pour assurer sa sécurité. Nous n’avons pas eu de réponse. Devant la commission, elle a réitéré ce besoin de sécurité car elle et toute sa famille ne sont pas en sécurité », a fait savoir Me Calvin Job.

En demandant la sécurité de sa cliente et de toute sa famille, le collectif a demandé à tous d’arrêter de vouloir discréditer le travail des enquêteurs et du commissaire du gouvernement et de ne pas créer « une affaire dans l’affaire».