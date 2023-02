À quoi servent les influenceurs au Cameroun ? :: CAMEROON

Depuis le début de l’affaire Martinez Zogo, je n’ai entendu aucun influenceur ! D’ailleurs je suis tenté de me demander à quoi servent-ils exactement ici au Cameroun…

Aucune indignation des influenceurs

Depuis le meurtre du journaliste Martinez Zogo, je n’ai entendu aucun influenceur ! Et je ne parle pas seulement des gens qui postent des vidéos sur YouTube, je parle aussi des célébrités telles que Samuel Eto’o, Francis Ngannou, Longuè Longuè, Nchout Ajara, Pierre La Paix Ndamè, etc.

Je n’ai entendu aucune indignation ! Ce sont plutôt les lanceurs d’alerte qui sont installés loin là-bas en Hexagone ou à Washington, qui nous partagent des informations quotidiennes ainsi que leurs colères. Ce sont plutôt les populations asphyxiées par l’oppression de la vie chère, qui manifestent et revendiquent leur soif de vengeance. Et pendant ce temps-là les voix les plus autorisées sur les réseaux sociaux continuent de se taire, entraînant avec elles leurs millions de followers dans une forme de passivité castratrice et vraisemblablement culpabilisante…

Le silence monnayé des influenceurs ?

Dans un de ses directs, Rémy Ngono a même déclaré qu’il y avait une liste qui circulait, et qui concernerait des influenceurs qui auraient été monnayés soit pour se taire, soit pour disculper médiatiquement le sieur Jean-Pierre Amougou Belinga.

Je n’en sais rien ! Toujours est-il que cette liste de Schindler a fait grand bruit sur la toile, et que certains concernés sont immédiatement montés au créneau pour tenter de se défendre. Le pauvre Monsieur Chantal a d’ailleurs supplié les internautes de retirer son nom de cette fameuse liste, prétendant n’être au parfum de rien. Idem pour Cabrel Nandjip qui a dénoncé une manipulation nocive. Sans oublier notre Fingon Tralala qui s’est immédiatement offusqué de cette vindicte publique, lui qui a déclaré ne jamais consommer « l’argent du sang ». D’ailleurs c’est à cette occasion (après plus de vingt-cinq ans de carrière) que j’ai su qu’il était l’enfant d’un certain Ngahana Tapita aujourd’hui de regrettée mémoire…

Une défense pitoyable et pathétique

Pour les autres influenceurs cités dans cette affaire, la défense a été encore plus pittoresque. À commencer par Francine Mayole la tiktokeuse, elle qui a déclaré « ne pas s’occuper des affaires des gens qui mangent cinq fois par jour, et se contenter uniquement de se réveiller à 9h du matin » (sic)

Quelle maladresse ! Quelle irrévérence envers le sujet principal qui occupe tous les Camerounais ! Quel manque de respect envers la mémoire de Martinez Zogo, alors qu’il lui suffisait simplement de condamner son assassinat, et de revendiquer une justice équitable.

Mais le must du must, c’est venu de Steve Fah ! Déjà qu’il s’agit là d’un influenceur que j’avais particulièrement décidé de ne plus regarder, même s’il demeure l’un des personnages les plus suivis de notre « continent ». Steve Fah a osé dire, et je le cite : « Restez-là vous parlez des choses qui ne vous concernent pas au lieu de chercher votre argent. Moi je suis occupé à construire mon hacienda à Bastos et ce projet va me coûter plus de 500 millions FCFA » (sic)

Quelle bassesse ! Quelle insulte ! Quelle méchanceté ! Quel sadisme ! Quelle idiotie ! Quel manque d’éducation ! Quelle saleté ! Quelle ignominie ! Quelle imbécilité ! Quelle inhumanité, tout simplement.

Car pour moi hein, Steve Fah représente ce qu’il y a de plus sale et de plus abject pour l’avenir de notre jeunesse. Il fait partie de ces jeunes qui privilégient leur bonheur individuel à la dignité humaine, et en cela je le trouve remarquablement dégoûtant et diabolique. Au lieu de narguer ses congénères, au lieu de se pavaner ou de se faire voir, il aurait suffit qu’il partageât son indignation avec les millions de Camerounais qui le suivent, pour que la cause de Martinez Zogo n’en soit que plus renforcée encore ; et que son propre honneur à lui-même soit relativement restauré.

Des pions du régime et des cupides insatiables

Et en fait c’est de cela qu’il s’agit, parce que nos influenceurs sont eux-mêmes influencés par certains pontes de notre régime. Ils sont utilisés par les vieillards qui nous dirigent pour mater les jeunes garçons et les jeunes filles qui les suivent, et en contrepartie ils reçoivent beaucoup d’argent pour réaliser cette sale besogne. Nos influenceurs ont pour mission première d’abrutir notre jeunesse, et de la maintenir engluée dans une sorte de veulerie et d’obscurantisme. Elle a pour mission de leur faire miroiter une réussite sociale miraculeuse, au détriment de l’éthique, du travail acharné et de la traçabilité.

Par ailleurs, ces influenceurs sont tous des assoiffés d’argent ! Ce qui compte pour eux, c’est exclusivement leur compte en banque. Ils ont l’indignation sélective et ils n’ont aucune humanité dans leur personnalité. Ils passent leur vie à comptabiliser leurs followers, leurs vues, leurs monétisations publicitaires. Ils recherchent des marques commerciales à longueur de journées, auxquelles ils sacrifient leur image au détriment de la déontologie de celles qui les emploient. Ils sont cupides, ils sont arrivistes, ils sont vénaux jusqu’au bout du bout de leurs ongles. Et finalement en fin de compte, nous avons des influenceurs qui restent silencieux devant le crime le plus inadmissible de toute l’histoire de notre république, et quand vous interpellez leur responsabilité ils vont vous rétorquer que « Cela ne nous concerne pas »…

Mais à quoi servent exactement les influenceurs au Cameroun ?

Donc depuis le début de l’affaire Martinez Zogo, je n’ai encore entendu aucun influenceur ! D’ailleurs je suis tenté de me demander à quoi servent-ils exactement ici dans notre Cameroun…

À quoi servent les influenceurs au Cameroun ? Ils servent à se faire voir, à se pavaner et à ridiculiser leurs compatriotes sur les réseaux sociaux, surtout lorsque cela n’apporte aucune plus-value sur le quotidien du pauvre petit peuple camerounais.

À quoi servent les influenceuses au Cameroun ? Elles servent à se dénuder, à désorienter nos adolescentes à travers leurs apparences de grandes divas, surtout lorsque cela leur permet de vendre leur piment tranquillement aux courtisans les plus offrants.

À quoi donc servent finalement les personnalités les plus populaires du Cameroun, si elles ne peuvent même pas s’indigner publiquement depuis la disparition du Camerounais Martinez Zogo ?

Parce que cela fait déjà un mois que notre journaliste a été assassiné, et pourtant l’enquête n’a toujours pas été élucidée. Alors que si nous étions dans un pays normal, les influenceurs auraient déjà pesé de tout leur poids. Leur indignation spontanée aurait déjà aidé à une mobilisation populaire inégalable, et certainement que nous aurions rapidement obtenu réparation et un début de Justice pour monsieur Martinez Zogo.

Mais lorsque je regarde les fanfarons qui nous servent d’influenceurs et d’influenceuses, je me dis intérieurement que c’est malheureusement une peine perdue. D’ailleurs je serais tenté de me demander à quoi ils servent encore exactement ici au Cameroun…