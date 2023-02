CAMEROUN :: Sextape: En voulant tirer sur tout ce qui bouge, il est filmé nu par son amante :: CAMEROON

Depuis quelques années, il n’y a plus d’âge interdit, réservé à la conjugaison sentimentale. Il n’y a plus de respect de la loi pour imposer la retenue. Le mal avance à pas de géant. Certains sont prêts à toutes les pratiques pour se gonfler poches.

Sans mesures barrière, certaines personnes baignent désormais dans la charogne sociale avec pour corrolaire la quête permanente des scènes de nudités et des pratiques du sport des adultes, pour en faire un objet de chantage et d'escroquerie.

Le phénomène n’est pas nouveau dira t-on, mais, il a pris une telle ampleur ces dernières années qu’il devient chaque jour, un peu plus, un problème de société.

L’Afrique des valeurs traditionnelles, du respect de la personne humaine, de la dignité est en passe de devenir un dépotoir culturel où toutes les idées que la morale récuse, parfois venues d’ailleurs, élisent domicile sans que personne ne s’en offusque.

Si on peut voir dans ces nouveaux comportements un « mal être social », il faut reconnaître que les réseaux sociaux rendent de plus en plus un mauvais service à l’Afrique dans ce domaine

C’est la localité de Douala et plus précisement le quartier Bojongo qui anime les débats dans les chaumières et mêm les gargottes. Tous le monde en parle à coeur joie. Un ancien instituteur du primaire a été filmé nu par son amante dans une maison de la joie. Les deux toutereaux au moment de se retrouver bras dessus-dessous avait ingurgité une grande quantité de la "molécule de la joie" (Alcool)

Cet institeur réputé être un « Tireur d’élite et poltron devant son épouse », a offert gracieusement à la gonzesse une belle bagnole et de l’argent pour empêcher la publication de la vidéo et des photos de leurs ébats, dans les réseaux sociaux.

Il se raconte même à Douala qu'en "matière de femme, autant cet enseignant dégaine rapidement les liasses de banque, autant il tire sur tout ce qui bouge quand il a butun verre de trop.

Conseils: Ne publiez rien lorsque vous avez bu.

La prise de décision peut être grandement affectée lorsque vous êtes sous l’emprise de l’alcool. Vous ne voulez pas que votre photo circule sur Instagram ou Snapchat ....le lendemain. Soyez conscient des risques et restez raisonnable lorsque vous utilisez votre équipement mobile...surtout quand vous voulez ou êtes en train de "cueillir" le fruit défendu.... Bon vendredi et à vendredi