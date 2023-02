ROYAUME-UNI :: PREMIER LEAGUE : EN DIFFICULTÉ, CHELSEA PEUT SE RELANCER DANS LE DERBY DE LONDRES :: UNITED KINGDOM

Ce sera un match particulier ce 26 février 2023 en Angleterre pour le compte de la 25ème journée de PREMIER LEAGUE. Une affiche entre deux clubs qui connaissent quelques difficultés depuis le début de l'année 2023 avec des contreperformances mais qui souhaitent repartir de la meilleure façon pour cette dernière partie du championnat.

TOTTENHAM HOTSPUR – CHELSEA FC c’est l’affiche qui vous intéresse et qui retiendra toute votre attention pour ce week-end. Deux équipes qui ont l’habitude de jouer les premiers rôles mais donc les résultats se présentent différemment pour chacun avant cette autre confrontation. Après le match nul à l’Aller 2 buts partout, il faudra se départager cette fois-ci avec un petit avantage pour le club qui reçoit. Avec sa cote de 2.32, TOTTEHNAM HOTSPUR quatrième au classement compte bien profiter pour faire un résultat à domicile après sa belle performance à l’extérieur lors de sa dernière sortie. L’année n’a pas été aussi aisée avec cinq défaites sur onze rencontres disputées mais le club a su rester en confiance pour ne pas louper le bon wagon de cette compétition de plus en plus sensationnelle avec des revirements à la tête du classement. Les coéquipiers d’HARRY KANE savent que c’est l’occasion ou jamais de mettre de côté un sérieux concurrent aux meilleures places avec une victoire qui pourra éloigner son adversaire au classement.

CHELSEA FC est donc l’adversaire qui devra tout donner lors de ce derby londonien afin de sortir de son bourbier et tenter de renverser la vapeur pour la suite de la compétition. Avec sa cote de 2.99, le club londonien dixième au classement connait un début d’année les plus difficile en championnat avec une seule victoire en 2023 et les cinq derniers matchs le club a enregistré deux défaites et trois matchs nuls. Des statistiques inquiétantes certes mais qui devront être les éléments motivateurs pour permettre au club de se relever et reprendre les choses en main pour la suite du championnat car tout n’est pas encore terminé. CHELSEA FC a les moyens et une victoire face à son vis-à-vis sera un catalyseur pour faire le plein de confiance et repartir de l’avant et redorer son image qui commence à ne plus refléter son palmarès. Il faudra aller chercher ce qui leur manque au tréfonds de soi et obtenir un précieux résultat face à un club du BIG FOUR.

Comme on pouvait s’y attendre cette rencontre sera de haute facture, intense et tout se jouera sur l’équipe aura plus d’envie, engagée disponible et surtout complémentaire.

