Le nouveau bâtiment va permettre d'accroître la visibilité de la chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forets

La Chambre d’agriculture, des pêches, de l’élevage et des forêts (Capef) souhaite avoir une meilleure visibilité dans le Littoral en général et à Douala en particulier. Pour atteindre cet objectif, l’institution a mis sur pied un plan de relance, dont la mise en œuvre produit déjà des résultats. L’un d’eux étant, la construction d’un bâtiment flambant neuf, qui doit abriter le siège de la délégation régionale de la Capef pour le Littoral. « Nos personnels de la délégation régionale pour le Littoral bénéficient donc d’un cadre de travail décent. Nos usagers et nos partenaires qui viennent solliciter nos services ici, sont dorénavant accueillis dans un cadre convivial et salubre», se réjouit le président de la Capef, Martin Paul Mindjos.

Fruit d’un partenariat emphytéotique entre la Capef et Sci Hoka Immo, le bâtiment dont la réception technique a eu lieu l’an dernier, a été inauguré par le ministre de l’Agriculture et du développement rural (Minader), Gabriel Mbairobe, mercredi, 22 février. Le ministre a saisi cette occasion pour inviter le personnel de la délégation régionale de la Capef, à jouer pleinement son rôle, dans un contexte de mise en œuvre de l’agriculture de seconde génération. « Nous croyons que la Chambre d’agriculture a un rôle important à jouer. Maintenant, nous demandons au personnel de la Capef de jouer tout son rôle, rien que son rôle pour que le Cameroun puisse compter sur l’agriculture pour être un pays émergent», exhorte Gabriel Mbairobe.

La cérémonie d’inauguration du siège de la délégation régionale de la Capef, situé à Bonanjo, était couplée à celle de la pause de la première pierre d’un immeuble R+13 appartenant à la Capef. La construction de cette infrastructure a été également confiée au partenaire privé Sci Hoka Immo. La maquette de cet immeuble qui sera bâti non loin du siège régional de la Capef, a permis à l’assistance d’avoir une idée. D’où ces ambitions du président de la Capef . « L’immeuble R+13, quant à lui, va non seulement enrichir à terme, le patrimoine de la Capef, mais aussi et surtout, il va constituer une importante source additionnelle de recettes pour notre chambre consulaire», a expliqué Martin Paul Mindjos dans son discours.