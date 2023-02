CAMEROUN :: Affaire Martinez Zogo : Reporters sans Frontières et « Le Monde » à la barre :: CAMEROON

Dans un communiqué rendu public hier jeudi 23 février, René Sadi, le ministre de la Communication soutient que la disparition tragique du célèbre présentateur de l’émission « Embouteillages » sur Amplitude Fm, sert de prétexte à l’ONG et au journal français pour dénigrer l’Etat du Cameroun et le régime de Paul Biya.

A chacun son tour ! Une semaine après la sortie au vitriol de Jacques Fame NdONGo à travers la publication d’une volumineuse tribune à grand renfort des effigies du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) pour répondre à un article publié le 15 février dans les colonnes du journal français « Le Monde » et annonçant un avis de tempête sous le ciel du Cameroun, à cause de l’immobilisme du régime en place, c’est René Emmanuel Sadi qui prend le relais. Dans un communiqué publié hier en fin d’après-midi, le ministre de la Communication répond à son tour, aux médias qui profitent de l’assassinat du journaliste et Chef de chaine d’Amplitude Fm pour faire « le procès d’un Etat et d’un régime, à travers des propos excessifs voir injurieux, se risquant même à prophétiser maladroitement et inconsidérément sur l’avenir du Cameroun ».

Alors que le journal français Le Monde avait eu des mots forts à l’encontre du régime en place, René Sadi en guise de réplique, soutient que le Cameroun reste un Etat de droit où la justice n’est pas aux ordres mais indépendante. Par conséquent, le membre du gouvernement réitère que le Chef de l’Etat Paul Biya n’est pas ni un monarque ni un autocrate.

Rassurant au passage l’opinion quant à la détermination du gouvernement à tout mettre en œuvre pour que toute la lumière soit faite sur l’assassinat de Martinez Zogo. « Le Cameroun n’est pas une monarchie, mais une république dotée d’institutions démocratiques qui fonctionnent normalement; le président de la République, son excellence Paul Biya n’est pas par conséquent, ni un monarque ni un autocrate, et doit, aussi bien sa présence que son maintien à la tête de l’Etat, à la seule volonté du peuple camerounais souverain.

C’est aussi le lieu de rappeler, qu’il aura été depuis 1990, le principal artisan d’une société de démocratie et de liberté au Cameroun », écrit Sadi. Pour le patron de la Communication, il est pernicieux de vouloir faire croire au monde que l’assassinat du chef de chaîne de la radio Amplitude Fm confirme que le Cameroun risque de vivre une période troublée « lorsque disparaîtra celui qui, « héritier du dictateur Ahmadou Ahidjo (1960-1982), personnifie la continuité d’un pouvoir directement né de l’écrasement par la France de la révolte en pays bamiléké, dans les années 1950. Une guerre d’indépendance dont les blessures continuent d’alimenter les tensions ethniques qui s’ajoutent aux revendications séparatistes dans la province anglophone (à l’Ouest) et à la menace des djihadistes de Boko Haram (au Nord) », pour reprendre in extenso l’article du journal français.

Rappelons qu’en date du jeudi 2 février 2023, le ministre d'État Secrétaire général de la présidence de la République a, dans un communiqué rendu public sur l'antenne du Poste national de la CRTV au journal de 17h, fait savoir que sur hautes instructions du chef de l'État, une enquête est diligentée depuis le vendredi, 27 janvier 2023. Selon Ferdinand Ngoh Ngoh, à la faveur des premières investigations, plusieurs personnes suspectées ont été arrêtées et conduites au Sed. Depuis lors, on attend les résultats de l’enquête mixte Police/Gendarmerie.