Depuis 15 heures de ce jeudi 23 février 2023, Jean Pierre Amougou Belinga et cie, sont au tribunal militaire de Yaoundé.

Ils ont été sortis de des cellules du secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie ( Sed), où ils sont en garde-à-vue depuis le 06 février, dans le cadre de l'enquête préliminaire sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo.

PDG du groupe l'Anecdote, Jean Pierre Amougou Belinga est suspecté comme commanditaire principal du journaliste d'Amplitude FM.

Une vingtaine de personnes avec lui, dont le directeur de la direction générale de la recherche extérieure ( DGRE), le commissaire divisionnaire Maxime Eko Eko, le lieutenant-colonel Justin Darwe, chef des opérations spéciales de la DGRE, le colonel en retraite Raymond Etoundi Nsoe, ancien commandant de la garde présidentielle, et non moins beau-père de Jean Pierre Amougou Belinga ; Bruno Bidjang le directeur général pôle médias Cameroun du groupe l'Anecdote, et autres.

Au terme de leur comparution devant le commissaire du gouvernement de Yaoundé ( procureur du tribunal militaire), les suspects seront peut-être inculpés, et placés en détention provisoire dans différentes prisons de Yaoundé.