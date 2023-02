CAMEROUN :: Ateba Eyene et le club éthique :: CAMEROON

Sa mort le 21 février 2014 est restée en travers des esprits, tant ses interventions et ses prises de positions sur les grands sujets d’actualité étaient d’une profondeur, soutenues par une abondante littérature qui touchait à des sujets plus que sensibles.

II y a 9 ans et 2 jours, le Cameroun perdait l‘un des fils prodige du pays, classé dans la catégorie des personnes dont le nombre d’années sur terre n’est pas le plus important mais les réalisations, et surtout les contributions à l‘amélioration de la qualité de la vie. Charles Sylvestre Atéba Eyené est mort le 21 février 2014 à 42 ans, laissant derrière lui entre autres, le club Ethique. Deux jours après son départ pour l’éternité, Maurice Kamto lui rendait cet hommage :

« Charles Ateba Eyene était un jeune homme aux talents multiples. Ecrivain prolifique et universitaire cultivé, il était un entrepreneur politique flamboyant dont l’engagement militant dépassait les clivages partisans. C’était un homme public courageux et infatigable, dont les prises de positions fermes sur les grandes questions politiques et de société ont contribué immensément à enrichir le débat dans notre pays et n’ont laissé personne indifférent. Sa pensée critique n’a épargné personne, y compris dans les rangs de son propre parti politique. M. ATEBA EYENE était un combattant infatigable pour la justice, pluSS de libertés démocratiques et l’égalité sociale au Cameroun. Il a inspiré de nombreux jeunes, notamment à travers son association Le Club éthique. Avec plus d’une vingtaine d’ouvrages produits en si peu de temps et concernant presque tous les domaines de la vie nationale, il est sans conteste l’écrivain le plus productif de sa génération. Cette riche production intellectuelle qu’il lègue à la postérité est une trace indélébile de sa contribution à l’édification de notre société sur un socle de valeurs fait d’exigence éthique, de don de soi pour les causes justes, d’aspiration à une certaine ascèse.

Pour cela, quand bien même il est mort, il reste vivant à jamais dans nos cœurs, dans nos esprits et dans les bibliothèques. Malmené dans l’Administration pour ses idées courageuses, pour son audace à transgresser les clivages politiques et à lever les tabous, éveilleur des consciences et veilleur des valeurs, il était une étoile dans sa génération et un repère pour la jeunesse camerounaise d’aujourd’hui. Il est resté digne jusqu’au bout. Sa mort nous laisse inconsolable. Elle interpelle notre société sur ce qu’elle veut faire de sa jeunesse et sur l’urgence de stopper le désastre de la destruction de jeunes camerounais talentueux et patriotes, dont le seul crime est de refuser l’asservissement, d’aspirer à la liberté et à la participation à la gestion des affaires de leur pays. »

une nouvelle classe arrivera un jour et je pense que ce sera beaucoup plus quand on aura à la tête des patriotes, c’est-à-dire des gens qui se sont battus pour l’indépendance, des gens qui croient au Cameroun, des gens qui préservent le Cameroun

Rêve

Visionnaire, Charles Sylvestre Ateba Eyene croyait dur comme fer, que malgré l’impression qui se dégage, selon laquelle tout est perdu, la jeunesse pouvait reprendre le flambeau, d’une manière ou d’une autre. Quand Barack Obama est investi comme le 44eme président des Etats Unis le 20 janvier 2009, il eut cette réflexion qui sonnait comme un appel en direction de la jeunesse : « Je crois que c’est quelque chose de très émouvant, impressionnant, et je crois que c’est une source d’inspiration pour beaucoup de jeunes de notre génération. Obama est un modèle à suivre, un modèle de travail, un modèle de talent, un modèle de compétence. Le Cameroun peut tirer des leçons de cette investiture. La roue de l’histoire tourne. Les Etats-Unis ont évolué. Il y a cinquante ans, voire cent ans, les choses ne se passaient pas ainsi. Et je suis sûr qu’au Cameroun, les générations qui commencent en soixante-dix en montant pourront imposer à notre société ce genre de rêve.

Ce qui est sûr c’est que nous ne pouvons pas avoir ce genre de démocratie avec les gouvernants actuels. Ça c’est ce qui est sûr parce qu’ils n’ont pas été formés à cette démocratie. Ils ont été formés à la démocratie des migmags, de la corruption, à la démocratie des trafics d’influence et de la tricherie; donc, je pense que, une nouvelle classe arrivera un jour et je pense que ce sera beaucoup plus quand on aura à la tête des patriotes, c’est-à-dire des gens qui se sont battus pour l’indépendance, des gens qui croient au Cameroun, des gens qui préservent le Cameroun, des gens qui considèrent que les étrangers ne sont pas autre chose que des partenaires avec qui on peut faire et non des gens qui doivent venir décider en nos lieux et places. Donc, je pense que cela arrivera forcément, fatalement. »

Ombre sur sa mort

Ateba Eyene est mort à 42 ans, officiellement de suite de maladie ou de suite d’un malaise, comme ce fut le cas pour Felix Roland Moumié le 3 novembre 1960 à Genève en Suisse. Si pour le cas de ce dernier une autopsie avait été réalisée pour constater qu’il avait été empoisonné au cyanure, pour le cas Ateba Eyene, l’on s’est contenté de la version selon laquelle il est décédé d’insuffisance rénale ou des problèmes respiratoires. Malgré des fortes rumeurs selon lesquelles ces symptômes avaient été provoqués par des substances qu’une main noire lui aurait fait ingurgiter, le gouvernement n’a jamais jugé bon de les dissiper en clarifiant les choses. 9 ans après, les causes réelles de sa mort font encore l’objet des supputations, et l’opinion fait vite le lien entre le combat pour une société juste qu’il menait, et cette mort, surtout que 4 ans avant sa mort, l’un des ouvrages les plus révélateurs qu’i a laissé est intitulé « Le Cameroun sous la dictature des Loges, des sectes, du magico-anal et des réseaux mafieux : de véritables freins contre l’émergence en 2035 : la logique au Cameroun de la performance » publié en 2012.

Le titre à lui seul en dit long, et traduisait surtout le courage de l’homme que rien n’arrêtait quand il fallait défendre les causes juste. Le rappel à la mémoire de sa vie et de ses œuvres dans un contexte secoué par le lâche assassinat de Martinez Zogo, est pour dire que son cri pour une société de justice est plus que d’actualité, et ce rappel va surtout en direction de la jeunesse en laquelle Ateba Eyene croyait, seule en mesure de prendre son destin en main, se défaire d’une génération de gouvernants dépassés et en déphasage, pour fonder une autre société, celle de l’espoir, assise sur l’éthique que le fils de Bikoka prônait à travers son club Ethique.