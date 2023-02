CAMEROUN :: Élections sénatoriales : Mamy Nyanga ( Françoise Puene) remercie Paul Biya de l'avoir investie :: CAMEROON

Elle s'appelle formellement Françoise PUENE, mais elle est plus connue sous le pseudonyme de Mamy Nyanga. Multimilliardaire, la jeune femme d'affaires, promotrice du très prestigieux groupe hôtelier Hôtel Franco, est surtout adulée du grand public, pour son élégance fine et raffinée, sans artifices. Elle a bon goût.

Seulement, derrière Françoise PUENE, se terre pourtant une redoutable et habile femme politique, militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( RDPC), parti au pouvoir au Cameroun. En 2018, la liste constituée par Françoise PUENE, en vue de l'investiture des candidats du RDPC aux élections sénatoriales pour la région de l'Ouest, est recalée. Soit. Très lucide, résiliente et expérimentée, Mamy Nyanga ne désarme pas. Et c'est reparti pour 2023 ! Paul Biya le Président national du RDPC, dans une circulaire relative à l'investiture des candidats de son parti, exige la présence des militants dynamiques et porteurs de plus-value. Selon nos sources, Paul Biya qu'on dit avoir une mémoire d'éléphant, est pourtant au contrôle des investitures de son parti, pour les sénatoriales du 12 mars 2023. Aussi s'enquiert-il selon plusieurs confidences, de la situation de Françoise PUENE. La militante du RDPC à la prestance de rêve, est sur l'une des deux listes de la région de l'Ouest. Paul Biya, nous apprend-on, demande qu'une liste consensuelle issue des deux listes en compétition, soit constituée, non sans se rassurer que Mamy Nyanga figure bel et bien sur celle-ci.

Au sein du parti au pouvoir, l'on murmure que Mamy Nyanga avait incroyablement été écartée de liste des candidats aux élections sénatoriales de 2018, alors qu'elle était tête de liste.

" Les gens ne voulaient pas de Mamy Nyanga parce que pour eux, elle dérange. Elle aime dénoncer les injustices sociales, les magouilles de toutes sortes, et fait preuve d'un esprit libre facilité par son aisance financière. Et la préférence des uns et des autres est toujours pour les personnes manipulables et dépendantes. Je suis sûr qu'il n'y avait que notre Président national, Son Excellence Paul Biya, pour investir Mamy Nyanga", nous confie un cadre du RDPC de l'Ouest qui a requis l'anonymat.

Plusieurs proches rapportent que Françoise PUENE dite Mamy Nyanga, ne manque pas une occasion pour remercier et magnifier Paul Biya pour son investiture aux élections sénatoriales du 12 mars 2023. Scrutin à l'issue duquel elle sera certainement élue, au regard d'un corps électoral très majoritairement acquis au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. " Le Président Paul Biya est un homme de justice. J'ai été recalée il y a cinq ans, mais j'ai patienté ; je ne me suis pas découragée, parce que je connais l'attachement du Président national de mon parti à la justice sociale. Je ne me suis donc pas trompée", rapportent les proches de Françoise PUENE qui la citent.

Une fois élue à la Chambre haute du parlement camerounais, quelles seront les préoccupations sociales de Mamy Nyanga? Réponse bientôt. Mais signalons déjà que la future sénatrice, va dans quelques jours, procéder à la dédicace de son livre.