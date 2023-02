CAMEROUN :: Xavier Messe obligé de se dédire, obligé de rédiger une lettre d'excuses :: CAMEROON

Un enseignant de journalisme obligé de se dédire, obligé de rédiger une lettre d'excuses pour affirmer qu'il a menti à travers les ondes d'une radio où il affichait une sacrée dose d'assurance, de crédibilité et de plénitude professorale. Juste pour fuir la prison, la jurisprudence Xavier Messe est née. On peut balancer des choses inexactes pour le buzz, se bomber le torse, puis quand l'heure de vérité arrive, on se dément, on se mord la queue. . . Et après toute honte bue, on crie victoire d'avoir échappé belle, grâce à une caution morale par le biais de laquelle, on reconnaît qu'on a menti. Quel métier !; Sacré Xavier Messe ! Fuir la prison est une chose, mais éviter de laisser sa langue glisser trop vite est mieux.

Écrivant et publiant il y a quelques années que le président Paul Biya avait eu un malaise cardiaque au stade, Pius Njawe avait accepté la prison plutôt que trahir sa source. Xavier Messe a préféré plutôt fuir la prison, garder sa source, mais le plus grave c'est d'affirmer qu'il a menti. Dommage.

C'est vrai allez-vous me dire : Pius Njawe n'est pas Xavier Messe.. Bon c'est peut-être Moi qui suis naïf et passablement Candide. Eeeuuuiillleee !

Vvvooiilllaaa !! Je nous connais. Je sais que très peu d'entre nous seraient capables de dire la vérité à cet enseignant de journalisme ; professionnel de haut vol. Mais moi oui. On peut attendre ce que l'enseignant journaliste Xavier Messe a fait d'un débutant, un jeune journaliste. Mais pas de la part d'un Enseignant de journalisme, un vieux crocodile.

C'est Dommage.

Faire l'intéressant, la recherche du scoop. . . Hhhuuummm !!

Sauf que le cas ne s'y prêtait pas. Un assassinat!! Et quel assassinat !!

Le tact, la réserve et la mesure des mots sont de mise pour les SAGES. Qui d'autre mieux que Xavier Messe devait savoir que le terrain où il s'engageait est glissant, mouvant très incertain. Hélas. Dieu merci, le mensonge sur ses propos lui a évité la prison. Mais les bidasses doivent avoir le rire en coin. Ils doivent se dire que les journalistes sont des menteurs. Ils mentent toujours. Sinon. Très souvent. Donc ils ne sont pas sérieux

Merci beaucoup Xavier..