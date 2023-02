CAMEROUN :: ROSANGE JIMEGNI : « JE SUIS PRETE A Y LAISSER MA VIE » :: CAMEROON

De son vrai nom, Nono Jimegni Raïssa, la secrétaire de la fédération départementale du Mrc pour le Ndé, installée le 18 février par le secrétaire régional, entend redorer le blason de ce parti dans cette circonscription électorale.

Comment mesurez-vous la tâche qui vous attend?

Nous sommes sur un terrain où des responsables d’un autre parti n'hésitent pas d’intimider les populations pour les obliger à ne suivre que leur son de cloche. Vous vous rendez compte que des personnes nous ont confiés avoir peur même d'être vues en notre compagnie sous prétexte que cela mettrait leurs vies en danger ? C'est très grave ça! Que la mante religieuse et sa clique sachent que rien ne sera plus jamais comme avant dans le département des nobles qu'ils essaient de pervertir. Nous sommes conscients que le travail est énorme, les enjeux sont grands, la tâche semble herculéenne mais je la trouve passionnante car les difficultés nous amènent à nous surpasser. Mon équipe départementale et les différentes équipes communales ferons le nécessaire pour épurer la vie politique dans le Ndé en général.

Il s’agit du département d’origine du président du sénat. Jusqu’où peut aller votre engagement ?

C'est le département d'origine du président du Sénat certes mais sachez que c'est également le département d'origine de beaucoup d'autres dignes fils et filles qui pour la plupart observent pour le moment en silence, personne n'est plus Ndéen que l'autre. Nous sommes tous les enfants de cette terre et nous avons tous les mêmes droits et libertés dans notre pays. Dans mon propre pays, pour mes engagements politiques j'ai été violemment torturée au Sed en juin 2019, puis en janvier 2020 j'ai été embastillée à la prison principale de Bangangté alors que j'étais enceinte. Cette parenthèse c'est pour vous faire comprendre que je suis consciente de ce que, en face nous n'avons pas à faire à des enfants de chœur. Je ne lésinerai sur aucun moyen pour redonner aux populations du Ndé leurs libertés de penser et à notre département ses lettres de noblesse et d'intégrité; je suis prête à y laisser ma vie si c'était le prix à payer. Ils vont chercher à m'éliminer comme c'est coutume chez eux, mais qu'ils ou elles sachent qu'on ne tue pas un état d'esprit, des centaines de « Rosange Jimegni » se réincarneront si jamais cela arrivait.

Le Mrc n’a aucun élu local. Les prochaines ne seront qu’en 2025. Comment allez-vous meubler votre temps en attendant ?

Nous allons continuer l'implantation du parti sur le terrain, organiser des campagnes d'inscription sur les listes électorales et encourager les populations dans ce sens, animer la vie politique locale par des actions de terrain de proximité, des meetings et des réunions, des formations au militantisme politique pour préparer des femmes et des hommes capables de relever les nombreux défis électoraux à venir.

L’on vous reproche de n’avoir pas participé aux élections qui vous donnaient l’occasion de grappiller des postes de maire ou de conseillers municipaux. Allez-vous continuer juste à animer l’arène politique ?

Lors du meeting d'installation du bureau régional élu du Littoral 2 à Nkongsamba, le président Maurice kamto a été clair : le Mrc participera à toutes les futures élections. Ceci étant dit sachez que le Mrc n'est pas un parti d'amuseurs publics. Nous avons une ligne bien définie qui est le changement d'avenir dans la Paix et par les urnes. En clair, dans le département du Ndé, nous irons à l'assaut des mandats électifs lors des municipales, des législatives et des présidentielles prévues en 2025 ou avant.

Pour quelles raisons vous misez plus sur l’hygiène et la salubrité ?

Le Mrc est un parti qui met l'humain au centre, L'hygiène et la salubrité ne sont qu'un moyen parmi tant d'autres à venir que nous faisons pour éveiller les consciences des populations locales, créer la confiance entre nous et surtout palper du doigt ce que les populations attendent de leurs représentants et bien évidemment combattre l'insalubrité dans notre département.