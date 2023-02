CAMEROUN :: Assassinat de Martinez Zogo : Ces silences et ces monstres qui dérangent. :: CAMEROON

Plus d’un mois après l’assassinat du journaliste Martinez Zogo, rien ne filtre de l’enquête mixte police gendarmerie prescrite par le président de la République. Plutôt on assiste à une bataille entre les avocats des différentes parties. La presse dénonce la lutte des clans au sommet de l’Etat.

Le quotidien Le Jour paraissant à Yaoundé la capitale s’interroge « Où en est-on un mois après ? ». Pour le journal, Le corps mutilé du chef de chaîne de Radio Amplitude FM a été retrouvé le 22 janvier 2023 à Soa, non loin de Yaoundé. Rendu au 22 février, plusieurs suspects ont été interpellés. Après les auditions au Sed, les suspects sont passés devant le commissaire du gouvernement au Tribunal militaire. La principale question demeure : qui a tué Martinez Zogo ?

Toutes choses qui font parler du « Silence suspect du gouvernement » Pour le journal Forum Libre, depuis le début de l’enquête menée par une commission mixte gendarmerie/police, sur instruction du président de la République Paul Biya, le gouvernement s’est montré peu loquace au sujet de l’assassinat du journaliste Martinez Zogo là ou l’opinion a soif de l’information et s’abreuve o la source des réseaux sociaux et des médias. La place est ainsi laissée à une guerre communicationnelle qui a ouvert la porte à toutes sortes de supputations et autres manipulations. Finalement, à qui profite cette rétention de l’informations ?

Sans doute, à ceux qui tapis dans l’ombre, ont intérêt à ce que la vérité ne jaillisse pas de ce qu’il convent d’appeler le scandale du renouveau, système politique au pouvoir depuis plus de 40 ans. Une affaire qui oppose les clans antagonistes au sommet de l’Etat. Ce que le journal Première Heure qualifie de Guerre de succession et « Ces monstres froids qui entourent Paul Biya ». Sans les nommer, Ils sont ministres d’Etat, ministres, secrétaires d’Etat, sénateurs, députés, directeurs généraux, hauts gradés, directeurs centraux, fonctionnaires, etc. Ils affament, tuent, pillent, refusent le bien-être à toute la population camerounaise.

En attendant et pour combler le vide laissé, on assiste à un pugilat « Avocats contre Avocats ». L’Essentiel du Cameroun parle de Plaidoiries avant audience. Me Charles Tchoungang, avocat de Jean Pierre Amougou Belinga et Me Jacques Mbouny, avocat du lieutenant-colonel Justin Danwe, s’affrontent. Si pour le premier, l’enquête est marquée par de multiples violations de la loi et des contradictions, le second rappelle l’obligation comme avocat d’une certaine réserve. Pour sa part, Me Calvin Job, porte-parole des avocats de la famille de Martinez Zogo soutient que les procédures sont respectées dans le cadre de cette affaire.

Un imbroglio dans lequel le principal suspect « Justin Danwe, le mouton noir ». Au cours d’un point de presse, l’ancien bâtonnier a fait des déclarations à charge contre le lieutenant-colonel, chef des opérations spéciales à la Dgre. Lequel, moyennant ‘’ le dépannage ‘’ livrait à Jean Pierre Amougou Belinga, le principal suspect, des informations sur les activités sécuritaires frontalières avec la Centrafrique et la Guinée Equatoriale. En réaction, Me Jacques Mbouny affirme que l’ancien bâtonnier a commis un impair en évoquant devant les médias, des propos imputés à son client, alors que l’affaire est encore en instruction. Ecrit le journal Repères.

Au finish, Paul Biya « Les silences intrigants du président » Le quotidien Le Messager estime que Le mutisme du Chef de l’Etat face aux scandales et scabreuses affaires. Et s’interroge vaut-il aveu d’absence ?

En attendant, au Cameroun, « L’inflation atteint son plus haut niveau en 27 ans ». EcoMatin indique qu’en S’établissant à 6,3% en 2022, l’inflation vient de battre un record historique au Cameroun. Selon l’INS, cela fait exactement 27 ans que les prix n’avaient pas atteint un tel niveau. Des données qui viennent traduire dans les faits la cherté de la vie qui s’est accentuée avec la récente hausse des prix des carburants à la pompe. Le niveau d’inflation du Cameroun se situe donc largement au-dessus du seuil de 3% admis par les critères de convergence en zone Cemac. Selon l’Ins, la pression inflationniste devrait davantage s’accentuer en 2023 en dépit du durcissement par la Beac de sa politique monétaire et des mesures prises par les pouvoirs publics pour soulager les populations et préserver le pouvoir d’achat des ménages.