CAMEROUN :: Usine de pied de Lom-Pangar: Théodore Nsangou annonce les premiers mégawatts pour mai 2023 :: CAMEROON

Du 16 et 17 février 2023, le directeur général ( DG) de Electricity Development Corporation ( EDC), Dr Théodore NSANGOU, était en visite de travail à l'usine de pied du barrage hydroélectrique de Lom Pangar, dans l'Est du pays. L'objectif était l'évaluation de l'état d'avancement des travaux



De cette visite de travail de deux jours du Dr Théodore NSANGOU, l'on retient que les premiers mégawatts de l'usine de pied du barrage hydroélectrique de Lom Pangar, sont prévus pour mai 2023. Une issue heureuse qui intervient après plusieurs reports dus à certaines contingences. La production de premiers mégawatts était initialement prévue pour le premier trimestre de l'année en cours.

Concrètement, EDC qui est le bras séculier de l'État du Cameroun en matière d'énergie électrique, a fait le tour du propriétaire en fin de semaine dernière, et a dressé un état des lieux du chantier de l'usine de pied du barrage hydroélectrique de Lom Pangar. « Cette visite a pour objet de faire toutes les vérifications pour préparer les tests en vue d’une mise en service du premier groupe au tout début du mois de mai. Nous avons fait une visite détaillée. Nous avons vu que tout le génie civil est terminé. Le montage du groupe n°1 est achevé », déclaré le Théodore Nsangou, DG d’EDC. Le patron de cette entreprise à capitaux publics a salué le niveau des travaux d'installation de la deuxième turbine, et insisté sur le respect des délais prescrits. Sur les bienfaits des premiers mégawatts qui seront injectés dès mai prochain, le Dr Théodore NSANGOU a indiqué que étape va régler l'alimentation de la ville de Bertoua énergie électrique, et constituera le début de la sécurisation de la région de l'Est en énergie.

Dans le même sillage, d’EDC a informé que le montage de deux autres groupes est avancé. Selon le DG d:EDC, un deuxième générateur devrait entre mis en service deux mois après le premier, selon la programmation prévue par les ingénieurs. De ce qui précède, le quatrième et dernier groupe de l’usine est en cours d’acheminement par voie maritime.

En somme, il est attendu que l’usine de pied de Lom-Pangar produise un peu plus de 30MW d’énergie, pour électrifier environ 150 villages de la région de l’Est.

EDC à pied d'œuvre pour la mise en service en mai, du premier groupe

À date, les travaux du génie civil ont été effectués à 95%, avec notamment le montage des groupes terrains. Chacun des trois transformateurs de puissance a été installé sur son emplacement définitif. Au poste évacuateur, l'installation des équipements haute tension est achevée, et leurs armoires de contrôle - commande, posées dans le béton de commande.

Sur les travaux en cours

Ces derniers, explique EDC, consistent en :

- des finitions pour le bâtiment abritant la centrale ;

- le câblage ( liaison entre les différents auxiliaires du groupe 1);

- la pose de la tuyauterie de régulation des paramètres d'état de bon fonctionnement de la turbine ;

- les premiers essais des sous-systèmes du groupe 1, notamment sur son alternateur.

Parallèlement, affirme-t-on du côté d'EDC, on organise les équipes en vue de la planification des activités liées à la mise en service

Le Dr Théodore NSANGOU le DG de EDC qui a chaleureusement été félicite par la Banque mondiale pour la parfaite réalisation du barrage hydroélectrique ( barrage de retenue) de Lom Pangar, est très attendu par une région de l'Est entière qui place ses espoirs en lui, pour leur faire vivre les promesses du chef de l'État Paul Biya: une région de l'Est électrifiée, pour le décollage de son développement.