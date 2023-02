Live, Portugal Vs Cameroun: les lionnes éliminées (2-1), revivez le match ici

Les lionnes jouent vêtues de blanc. Le Portugal prend le jeu à son compte dans le 1er quart d'heure grâce à la vivacité de ses attaquantes. La défense camerounaise souffre sans rompre pour l'instant.

La capitaine et avant-centre Chout Ajara a pris un bristol jaune à la 5ème minute de jeu.

Voici le XI entrant des lionnes :

1 Catherine Biya

6 Estelle JOHNSON

11 Marie-Aurelle Awona

18 Claudia DABDA

10 Jeannette Grace Ngock Yango

12 Claudine Falonne Meffometou Tcheno

13 Charlene MEYONG

14 Monique Ngock

15 Colette NDZANA

C 3 Ajara Nchout Njoya

19 Éliane Aimée Bibout

Coach Cameroun: Gabriel Zabo

Le XI portugais:

12 Patrícia Morais

2 Catarina Amado

9 Ana Borges

15 Carole Costa

19 Diana Gomes

8 ANDREIA NORTON

11 TATIANA PINTO

C 14 DOLORES SILVA

10 JESSICA SILVA

16 DIANA SILVA

20 KIKA NAZARETH

Coach Portugal : Francisco Miguel Conceição R

Le Portugal possède une force d'attaque irrésistible qui rivalise avec un bloc défensif camerounais inamovible.

Minute by minute

01ème: coup d'envoi

5ème carton jaune pour Jout Ajara suite à une faute commsise sur une défenseure portugaise

22ème ouverture du score sur phase arrêtée. Diana Gomes reprend un ballon de coup franc qui a échoué sur le montant droit des buts camerounais

33 Borges prend un avertissement après que la VAR ait vérifié la possibilité de sanctionner la portugaise par un rouge

44ème Colette NDzana prend un avertissement

45 + 5 Pause. Le Portugal mène 1-0 depuis la 22ème.

46ème Le match reprend

48ème Gabriel Onguéné remplace Bibout

50ème: 8ème corner de la partie pour le Portugal qui assiège le camp des lionnes depuis la reprise

52ème: Le portugal troube la barre transversale des lionnes sur une frappe des 30 mètres adressée par Norton

62 ème Meyong sort sur blessure

63 ème Diana Silva trouve le coin gauche de la cage des lionnes, mais du mauvais côté (extérieure)

65 ème: Kika Nazareth manque le cadre devant les buts camerounais.

Charlette Meyong se tord de douleur mais reste debout pour l'instant. LA défenseure des lionnes sort finalement en pleures. Elle est soutenu par le corps médical de sa sélection

66ème: Charlette Meyong est remplacée par Awana, Beleck est remplacée par Ambam

67ème Yango prend un jaune après un contact rigeux avec Norton

70ème: La défense des lionnes s'en sort très bien sur une phase offensive mal négocié au finish par Diana silva

85ème La plus belle phase offensive des lionnes intervient à 5 minute du terme. Elle se clôture par un but de Michaëla Ambam. Mais la VAR invalide le but de la lionne pour une position litigieuse de hors jeu.

87 ème Ajara reste au seul à la suite d'un contact rigueux avec la défense portugaise

88ème Onguéné donne le coup franc au dessus de la cage portugaise

90ème Ajara trouve le fond des filets portugais sur une erreur défensive de l'adversaire.

90 + 3 La VAR accorde un penalty au Portugal suite à une faute de main de Jonhson dans la surface. 15 fait 2-1

90 + 07 Claudia Dabda prend un jaune suite à un tirage de maillot.

90 + 08 Mabolamo remplace Yango

90 + 10 Fin du match

Qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

Groupe A - Finale

Hamilton - Stade de Waikato

PORTUGAL 2-1 CAMEROUN

Les buts

2-1, 90'+4' Carole Costa

1-1, 89'Ajara Nchout Njoya

1-0, 22' Diana Gomes

Les cartons jaunes

90'+7' Claudia DABDA

90'+3' Estelle JOHNSON

67' Jeannette Grace Ngock Yango

44' Colette NDZANA

6' Ajara Nchout Njoya

Arbitre: Casey Rebelt

Arbitre Assistant 1 : Joanna Kate Charaktis

Arbitre Assistant 2 : Parc Mi-Suk

Quatrième officiel : Emikar Caldeira Barrera

