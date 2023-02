Portugal Vs Cameroun, Dolores Silva : "Une première qualification changerait tout pour nous"

La capitaine du Portugal s'exprime au micro de FIFA avant le match décisif du Tournoi de barrage contre le Cameroun.

Le Portugal affronte le Cameroun mercredi pour une place en Coupe du Monde Féminine.

Les protégées de Francisco Neto restent sur une victoire 5-0 face à la Nouvelle-Zélande.

La capitaine Dolores Silva revient sur l’importance d’une première qualification historique.

D’Eusébio à Cristiano Ronaldo en passant par Figo, on ne compte plus les attaquants portugais de génie qui se sont succédé au fil des ans.

L’équipe du Portugal féminine n’est pas mal lotie non plus dans ce secteur de jeu. Vendredi, les Lusitaniennes se sont livrées à une véritable démonstration de force offensive aux dépens de la Nouvelle-Zélande, dans un match à sens unique (5-0). Face à l’un des deux pays hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, les Portugaises ont signé leur septième succès de rang. Au cours de cette séquence, elles ont passé quatre buts à l’Islande et à la Turquie, plus cinq autres à Haïti, l'un des finalistes du Tournoi de barrage.

Avec Jéssica Silva à la baguette, les appels tranchants d’Ana Seiça sur l’aile et le redoutable sens du but d’Ana Capeta, élue Joueuse du Match, le Portugal dispose de nombreuses cordes à son arc. Les Camerounaises sont prévenues. La capitaine Dolores Silva, qui a inscrit son nom au tableau d’affichage vendredi, explique au micro de FIFA+ qu’au-delà des qualités individuelles, cette pluie de buts est due avant tout à l’attention portée aux détails.

"C’est un aspect sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Et nous avons progressé. Non seulement nous attaquons de façon plus intelligente mais, en outre, nous sommes nettement plus efficaces dans le dernier geste."

"Je suis vraiment très satisfaite. En tant que footballeuse, c’est toujours agréable de voir ses efforts récompensés. Tout le groupe adhère à ce projet."

"Nous cherchons toujours à marquer un but supplémentaire. Nous avons un état d’esprit conquérant, nous jouons pour gagner. Quand les choses se mettent place et que les résultats suivent, comme c’est le cas pour nous en ce moment, c’est agréable. Notre performance face à la Nouvelle-Zélande va nous mettre en confiance pour la suite. À nous maintenant de terminer le travail mercredi car ce match est évidemment le plus important de tous."

Silva s’est illustrée vendredi en transformant un penalty dans les règles de l’art : sa frappe précise et puissante n’a laissé aucune chance à la malheureuse Erin Nayler. Toutefois, la pression sera certainement sans commune mesure au moment d’affronter les Camerounaises. Pourtant, lorsqu’on lui demande si elle prendrait ses responsabilités pour tirer un penalty décisif dans les derniers instants de la partie, Silva n’hésite pas une seconde.

"Si la situation se présente, quelles que soient les circonstances, je serai là pour le tirer. Ça ne me pose aucun problème, bien au contraire. L’essentiel, c’est de se mettre dans de bonnes conditions quand on a l'occasion de marquer un but très important pour son équipe."

Dans son cas, la joie de trouver le chemin des filets a rapidement cédé la place à la douleur. En effet, Silva a dû se faire soigner au bord du terrain après un choc au niveau des genoux avec… Capeta.

"Ana a fêté ce but un peu trop brutalement", poursuit notre interlocutrice, le sourire aux lèvres. "Mais tout va bien aujourd’hui. Je pourrai jouer mercredi."

Compte tenu de l’influence qu’exerce Silva sur le terrain, cette nouvelle a de quoi rassurer les supporters portugais, surtout à quelques heures d’une affiche aussi cruciale. En effet, malgré son remarquable pedigree, le Portugal n’a encore jamais eu l’occasion de prendre part à la phase finale d’une Coupe du Monde Féminine. Mais Silva et ses coéquipières sont bien décidées à mettre un terme à cette longue traversée du désert.



"Ça ne sera pas simple, nous le savons. Nous aurons face à nous un adversaire redoutable, qui a déjà l’expérience de la Coupe du Monde." Effectivement, le Cameroun s’est qualifié pour les huitièmes de finale lors des deux dernières éditions.

"Pour moi, c’est du 50-50. L’expérience jouera en faveur des Camerounaises mais, nous aussi, nous avons des arguments à faire valoir et nous allons tout faire pour obtenir notre billet."

"C’est une finale et une chance d’entrer dans l’histoire. Une qualification pour la Coupe du Monde changerait tout pour nous."

"Disons-le carrément : c’est le match de notre vie. Ça fait plusieurs années que nous travaillons dur pour en arriver là. C’est l’heure de vérité. Nous avons la chance de réaliser quelque chose d’extraordinaire. Il faut la saisir !"

Qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

Groupe A - Finale

Hamilton - Stade de Waikato

PORTUGAL 07H30 CAMEROUN

Arbitre: Casey Rebelt

Arbitre Assistant 1 : Joanna Kate Charaktis

Arbitre Assistant 2 : Parc Mi-Suk

Quatrième officiel : Emikar Caldeira Barrera