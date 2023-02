NOUVELLE-ZÉLANDE :: J-1, Portugal Vs Cameroun: Le noviste et l'expérimenté :: NEW ZEALAND

Une place en phase finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 sera en jeu lorsque le Portugal et le Cameroun s'affrontent à Hamilton. Les lionnes indomptables sont clairement les favoris contre le Portugal ce mercredi au stade de Waikato d'Hamilton. Mais, le Portugal ne sera pas un oiseau pour le chat face à la sélection africaine. Le Portugal, veut assurer sa première apparition en Coupe du monde. Le Cameroun, quant à lui, vise à se qualifier pour le tournoi phare pour la troisième fois consécutive. Aboudi Onguéné contre .... Les Lionnes indomptables ont réservé leur place en finale des barrages avec une impressionnante victoire 2-0 contre la Thaïlande samedi. C'était notamment grâce au doublé de la capitaine Onguéné. Les lionnes indomptables espèrent se qualifier pour une troisième Coupe du Monde Féminine de suite après leur présence aux éditions 2015 et 2019. Le Cameroun a perdu seulement deux de ses 13 derniers matches. En battant la Thaïlande 2-0 samedi, le Cameroun a signé sa première victoire contre une équipe asiatique après trois défaites. Les Lionnes indomptables restent sur huit clean sheets lors de leurs 13 dernières sorties. ... Jessica Silva Le Portugal, quant à lui, aborde le match avec un atout : une large victoire 5-0 en amical contre la Nouvelle-Zélande le 17 février dernier. Les Lusitaniennes se sont livrées à une véritable démonstration de force offensive aux dépens de la Nouvelle-Zélande, dans un match à sens unique (5-0). Face à l’un des deux pays hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, les Portugaises ont signé leur septième succès de rang. Au cours de cette séquence, elles ont passé quatre buts à l’Islande et à la Turquie, plus cinq autres à Haïti, l'un des finalistes du Tournoi de barrage. Jéssica Silva (1-0, 17ème), Dolores Siva (2-0, 42ème) , Capeta (3 et 4-0, 63ème et 68ème) Tatiana Pinto (5-0, 79ème sont les buteuses du Portugal. Anecdotes Le Portugal est sur une série de sept victoires consécutives. L'équipe de Francisco Neto qui a marqué 25 buts au cours de cette course. Ils affronteront cependant une équipe camerounaise bien formée, qui a enregistré huit feuilles blanches lors de ses 13 derniers matches. Qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 Groupe A - Finale

Hamilton - Stade de Waikato

PORTUGAL 07H30 CAMEROUN Arbitre: Casey Rebelt

Arbitre Assistant 1 : Joanna Kate Charaktis

Arbitre Assistant 2 : Parc Mi-Suk

Quatrième officiel : Emikar Caldeira Barrera