Guerre d’indépendance au Cameroun : Blick Bassy critiqué après sa nomination par Emmanuel Macron :: CAMEROON

L’artiste chanteur a été choisi par le président français pour codiriger la « commission mémoire » chargée de clarifier le rôle de la France durant cette période sombre.

Chose promise, chose due. Le président français Emmanuel Macron a tenu son engagement pris lors de sa visite à Yaoundé en juillet 2022 de mettre sur pied une commission dédiée à la question mémorielle qui oppose la France au Cameroun. Selon Rfi, les membres de ladite commission ont été nommés ce weekend dont l’artiste chanteur Camerounais Blick Bassy qui en assurera la codirection avec l’historienne Karine Ramondy.

L’un s’occupera de l’aspect artistique tandis que l’autre coordonnera le volet recherche scientifique. Globalement, elle est constituée d’une douzaine d’experts des deux pays, et son objectif est de faire la lumière sur l’action coloniale de la France au Cameroun durant la guerre d’indépendance, principalement en pays Bassa et Bamiléké. Une guerre longtemps cachée au cours de laquelle nationaliste Ruben Um Nyobe, leader de l’Union des populations du Cameroun (UPC), a été exécuté avec plusieurs de ses compagnons de lutte par l’armée française. Au travers des archives dont l’ouverture « en totalité » a été également promise par Emmanuel Macron, « la commission va tenter de clarifier le rôle joué par la France dans ce que les historiens Cameroun. Une période de recherche s’étalant de 1945 à 1971 », précise Rfi.

Au départ, le chef de l’État avait indiqué que la commission allait être composée d’historiens. Le choix de Blick divise cependant certains intellectuels camerounais. Né en 1974 à Yaoundé, Blick Bassy est auteur-compositeur, écrivain et activiste camerounais de renommée internationale. Il est lauréat de plusieurs prix prestigieux dont le Grand prix SACEM des Musiques du Monde en 2019. Depuis qu’il s’est installé en France en 2005 pour y entamer une carrière solo, il a multiplié des titres qui rappellent les douloureuses périodes de persécution des africains noirs, comme en témoigne son dernier intitulé « 1958 » sorti en 2019. Par cet album de 11 titres, Blick Bassy rend hommage à Ruben Um Nyobé, le leader anticolonialiste de l'UPC, qui a été abattu par les troupes françaises le 13 septembre 1958, soit deux ans avant l'indépendance du pays. Comme Um Nyobé, Blick issu de l'ethnie Bassa.

Chercheuse-associée à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Karine Ramondy a fait des études coloniales son terrain de recherche. Elle a soutenu en 2018 sa thèse sur l’assassinat des leaders africains au tournant des années 60, comme « moment » de construction nationale et de régulation des relations internationales sous la direction de R. Frank et d’Elikia M’Bokolo. Ce pedigree lui confère a priori le profil de l’emploi, comme a su le percevoir le président Macron. Ses recherches s’articulent autour de l’Histoire de l’Afrique dans les relations internationales au XXème siècle, l’Histoire du panafricanisme et l’Histoire du corps. Elle est co-organisatrice du séminaire « Repenser les élites et le pouvoir : formations, circulations et mutations » à l’Université Paris-Dauphine et du laboratoire IRISSO dans le cadre au projet de recherche Poltur et elle a participé à l’ouvrage collectif « La mort du bourreau », paru sous la direction de Sévane Garibian aux Éditions Pétra sorti en 2016.