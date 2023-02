CAMEROUN :: APPEL AU CALME: FAUT-IL AVOIR PEUR DE LA PRESSE ? :: CAMEROON

Bien informés, nous sommes des citoyens, mal informés, nous ne sommes plus que des esclaves. Abel Eyinga



Et si la presse était l’instrument le plus sûr de la domination étrangère, du colonialisme, de l’impérialisme, de l’abrutissement, de la manipulation et de l’asservissement des peuples africains ?



Il aura suffi d’une affaire très grave, pour que les esprits se réveillent, pour que tout un peuple découvre ses errements, sa soumission, son égarement, sa manipulation par une cohorte de médias et d’individus ayant pieds à terre loin de ses terres, loin de ses attentes et peut-être loin des vérités, de certaines vérités. Mais d’où vient-il que la parole d’un truc appelé « Reporters sans frontières », d’un canard nommé « Le Monde », d’un plateau baptisé « TV5 », et d’une machine de courtage appelée « Jeune Afrique », soient venus imposer leur vérité, leur religion, leur culte judiciaire, leur science criminelle et leurs mécanismes de construction des deuils voulus par certains crocs morts au peuple camerounais ?

Nous voici confrontés à la pire des crises impliquant le sang, la politique, les médias et le trouble à l’ordre public, un trouble des consciences et une grave atteinte à notre santé mentale, au-delà de la crédibilité de nos institutions et de la sécurité de l’Etat. Dans les circonstances actuelles, et tout en gardant la tranquillité, l’esprit de dialogue, le sens du deuil et le souci de connaître la vérité, nous devons demeurer très prudents face aux nouvelles de toutes les couleurs et de toutes les tendances. A toux ceux qui veulent mettre le pays en coupes réglées et le fracturer en camps retranchés, il faut opposer la solidarité, le patriotisme et la résistance avec des valeurs de paix, de cohésion nationale et de réconciliation. Il n’y a pas de justice possible dans la furie de la vengeance et des appels à de nouveaux meurtres. De même, il n’y a pas de journaux ou de journalistes à l’étranger, qui connaissent notre pays et ce qui s’y passe mieux que nous-mêmes.

C’est surtout à ceux qui recourent à la presse pour des besoins de basse manipulation morbide, haineuse et jalouse, qu’il faut demander de la retenue. La presse demeure indispensable dans la société à la fois comme outil et comme instrument de formation, d’éducation, de renseignement et d’enseignement, pendant que le journaliste, agent communicant professionnalisé ou non, reste un des vecteurs humains d’appropriation, de recherche, de densification et de dissémination de la connaissance. Autant la liberté de la presse est nécessaire, autant la dépénalisation des délits de presse devrait être universalisée sans autre forme de discussion. Quant aux médias en général, qu’ils soient étrangers, nationaux, rouges, blancs ou noirs, ils assument la responsabilité de leurs différentes sorties, écritures, proclamations, analyses, démonstrations et accusations. Après l’affaire ou les affaires, le Cameroun restera et demeura nôtre, pas celui façonné par la presse outre-mer, ni celui voulu par les clans antagonistes nourris d’ambitions égoïstes et sectaires. CALMONS LES PASSIONS ET LES INVECTIVES./.