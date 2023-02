MRC SUISSE : LAUSANNE DONNE LE COUP D’ENVOI DES PRÉPARATIFS DE LA CONVENTION NATIONALE :: SWITZERLAND

En attendant Zürich, en octobre prochain, l’assemblée générale de la section helvétique, samedi dernier à l’Espace Charles Dickens, Lausanne, a posé les bases de la rencontre prévue les 4 et 5 novembre prochains à Yaoundé au Cameroun. Sans oublier la mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales.

Samedi 18 février 2023, Espace Charles Dickens, à Lausanne. C’est là, dans une des salles de réunion, que les membres du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun(MRC), Suisse, ont choisi de se retrouver pour la grande rencontre annuelle du parti. Il est 14 h 00, l’hymne de la Renaissance est posée sur les tables, des plats d’arachides cuites aussi, ainsi que de petites bouteilles d’eau. Le drapeau tricolore du Cameroun est accroché sur différents pans de murs. Les tables disposées en forme de U avec des chaises autour en rajoutent à la sensation de rencontre familiale qui prédomine dès que l’on franchit le seuil pour entrer dans la salle. Tous les militants ou presque arborent qui, une écharpe ou une casquette, qui un boubou en tissu pagne auréolé des attributs du MRC et même frappé par l’effigie de son président. Il y a là des femmes, des hommes, quelques jeunes et enfants.

Les délégations venues de Genève, qui avait reçu l’assemblée générale l’année dernière, mais aussi Fribourg, Zürich et Vaud, ont échangé de longues heures autour de l’agenda politique du parti du président Maurice Kamto, dans un climat à la fois studieux, de confrontation de points de vue dans la courtoisie. Nous sommes en Suisse, la démocratie ici se vit au quotidien.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, la quarantaine de participants ont ouvert la séance par l’hymne national du Cameroun suivi par l’hymne de la Renaissance et une minute de silence à la mémoire de ceux de nos compatriotes tués lors des émeutes de février 2008, sur l’ensemble du triangle national et des journalistes assassinés, à l’instar de Martinez Zogo.

« Regarder dans la même direction »

« Notre assemblée générale a été repoussée à plusieurs reprises. Elle se tient finalement en février. Et c’est bien ainsi. Février est le mois de commémoration des massacres qui ont eu lieu au Cameroun en 2008 ». La Secrétaire départementale du MRC Suisse, Viviane Dayo, a planté le décor, enchaînant : « L’année dernière, à Genève, nous avions pris des résolutions pour aller comme plus loin dans notre engagement. Mais, aujourd’hui, il y a comme un goût d’inachevé. Certes, 2020 a été une année très difficile. Mais nous devons mettre nos divergences internes de côté pour regarder dans la même direction. Nous avons des échéances cruciales qui arrivent. Notre convention nationale début novembre 2023 puis en 2025, la présidentielle. Si nous ne sommes pas unis, nous n’irons pas loin », a-t-elle déclaré, après avoir souhaité la bienvenue aux différentes délégations. Après quoi le Régional Europe du MRC, Laurent Mbumbia, a salué le sens d’organisation de la section suisse du parti et son engagement dans la réussite du projet national. « Le MRC Suisse est très important dans la région Europe, par la qualité de ses travaux et ses contributions dans la réflexion. J’ai tenu à être présent ici pour participer à cette AG pour vous témoigner de ma reconnaissance », a-t-il indiqué.

Les différentes unités communales ont ensuite présenté chacune son bilan d’activités et perspectives à venir, avant le débat sur les voies et moyens à trouver pour la contribution à la réussite de la Convention nationale les 4 et 5 novembre prochains, puis la nécessité de mobiliser à partir de la cellule familiale de chaque membre pour des inscriptions massives sur les listes électorales afin de mieux se présenter à la présidentielle de 2025 ou de se préparer à toute éventualité.

Prochaine AG : octobre 2023 à Zürich

Une nouvelle stratégie de la trésorerie MRC Suisse, en étude, a été présentée. Elle est basée sur le triptyque « Responsabilité-Croissance-Victoire », avec comme ambition de raviver la solidarité pour mieux répondre aux défis que représentent les échéances à venir. « Si nous voulons atteindre ces échéances, nous devons pousser notre solidarité au maximum », a souligné le présentateur du projet. C’est de cette manière que le parti espère résoudre les difficultés rencontrées en matière de trésorerie : « Les objectifs visés avec la nouvelle trésorerie : réduction des coûts bancaires ; recouvrement simplifié des cotisations ; autres sources de financement (Nouvelles adhésions ; levées de fonds spéciaux ; subventions) ».

L’annonce officielle de la prochaine assemblée générale, en octobre 2023, à Zürich, et le repas convivial partagé dans la soirée, ont clôturé une rencontre qui a confirmé la détermination de la section suisse à jouer toute sa partition dans l’atteinte des objectifs nationaux du parti.

Lire l'article original sur ce lien: https://newsafrica24.fr/mrc-suisse-lausanne-donne-le-coup-denvoi-des-preparatifs-de-la-convention-nationale/