FRANCE :: La styliste jeanne marceline annonce un grand défilé de mode à paris lors de la nuit de la mode

C'est au cours d'un live Facebook que la styliste la plus prisée de la diaspora Camerounaise a annoncé son défilé de mode prévu le 21 octobre 2023 à l'Espace Noisy Le Sec près de Paris.

Une soirée au cours de laquelle elle souhaite présenter ses différents models.

Avec une main en or, elle manie si bien le ciseau, la machine à coudre avec des modèles d'hommes, de femmes et bien évidemment des enfants.

Du costume, aux vêtements de soirées en passant par des pyjamas et des peignoirs, elle assume cette belle tache et noble qui lui dévolue d'habiller sans complexe et avec aisance la population française.

La date du 21 octobre 2023 doit se figurer dans nos agendas pour enfin célébrer une diva de la haute couture.

Prenez date

Pour tout contact avec la styliste: Tel: +336 05 98 26 73