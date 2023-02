SECTION RDPC DU BENELUX : GUY ANDELA ENFLAMME ET ELECTRISE LES PAYS-BAS :: NETHERLANDS

Le Président du Bureau de Section RDPC du BENELUX (Belgique – Pays-Bas – Luxembourg), a personnellement présidé une cérémonie riche en couleurs aux Pays-Bas. Il a en effet procédé samedi 18 février 2023 à 15h au Papsouwslaan 21, 2624 Dreft à l’installation des Présidentes des Sous-sections RDPC d’Hollande-Nord et Hollande-Sud.

Ainsi donc ! Mme Angeline Isabelle Tang et Mme Miriam Itue auront désormais la lourde responsabilité de présider aux destinées de ces deux grandes Sous-sections des Pays-Bas ; lesquelles regorgent un très grand nombre de militants et sympathisants qui ne ménagent aucun effort pour booster les activités du parti de la flamme ; question de contribuer inéluctablement au rayonnement du RDPC au Benelux en général et aux Pays-Bas en particulier.

Mission diplomatique

Mais bien avant l’installation proprement dite, le Président du Bureau de Section RDPC du Benelux, Guy Andela, n’a pas manqué dans son mot de bienvenue, de souhaiter la bienvenue aux nombreux invités et personnalités présents au premier rang desquels se trouvait la représentante Mme Fonda Haga Halima, Ministre Conseiller à l'ambassade du Cameroun aux Pays-Bas.

Il faut dire que cette dernière, naguère promue au prestigieux poste de Ministre Conseiller à l’ambassade du Cameroun aux Pays-Bas, a reçu en guise de félicitations un merveilleux bouquet de fleurs des mains du Président Guy Andela. En liesse et en allégresse les nombreux militants et invités présents dans la salle ne pouvaient que réagir par des youyous de joie et des salves d’applaudissements, question de saluer facétieusement ce mémorable geste du Président Guy Andela.

Fer de lance

La jeunesse est le fer de lance de la Nation. Le bien-être de cette jeunesse et son épanouissement réel et pluriel se posent et s’imposent immanquablement comme le cheval de bataille du Président de la République, Président national du RDPC, Son Excellence Paul Biya. Tout le monde le sait ! C’est un secret de polichinelle. C’est pour cette raison que le Bureau de Section RDPC du BENELUX a inscrit les jeunes à l’ordre du jour au travers de l’organisation grandiose de la fête de la jeunesse en prélude à l’installation des bureaux des Sous-sections d’Hollande-Nord et Hollande-Sud.

Les Présidentes desdites Sous-sections nouvellement élues ont eu l’honneur de présenter à l’assistance leurs différentes feuilles de route qui s’inscrivent dans la mobilisation tous azimuts des militants et sympathisants du RDPC des Pays-Bas. Ce n’est pas tout ! Elles auront aussi la lourde responsabilité de contribuer au raffermissement des liens de camaraderie entre tous les militants du parti dans leur pays.

En marge de cette cérémonie riche en couleurs, avec la présence effective de l’ambassadeur du Cameroun aux Pays-Bas, Mme Madeleine Liguemoh Ondoua qui, malgré un agenda chargé a tenu à être présente en fin de soirée, une réunion du Bureau de Section RDPC élargie aux Présidents des Sous-Sections a eu lieu le dimanche 19 février 2023 à 10h30 au Azaleaduin 17, 2318 XL Leiden.

Des sujets aussi variés que l’actualité, les affaires courantes du Bureau, les projets à initier au cours du mandat, la gestion des conflits internes au sein de la Section et les résolutions de la dernière réunion du Bureau étaient à l’ordre du jour.

Il faut dire que la réussite de cette cérémonie est à mettre à l’actif du Président du Bureau de Section Guy Andela et ses camarades tels que Mireille Abega, Alain Kuete, Joseph Seh Fopa et Patrick Fandjo. Guy Andela, semble t-il, imprime ses marques depuis son élection le 16 août

2021 au Manos Conference Center de Bruxelles. À travers un dynamisme à n’en point douter il voudrait ainsi inviter tous les Camerounais de la diaspora en général et les militants du RDPC en particulier à s’aligner derrière le Président de la République, Son Excellence Paul Biya qui, selon lui, incarne la paix et la stabilité du Cameroun.