CAMEROUN :: Douala : Une vaste opération de lutte contre le banditisme en cours :: CAMEROON

Les services de police ont engagé une grande opération de lutte contre les bandits de grand chemin ainsi que des délinquants dans la capitale économique.

La ville de Douala est un foyer reconnu de grand banditisme et de délinquance. Depuis plusieurs semaines, l'on assiste à une résurgence de vols à mains armées dans la capitale économique du Cameroun. Une situation qui met en mal la quiétude des populations de cette ville poumon économique du Cameroun.

C'est pour y remédier que les autorités de la ville ont mis sur pied une vaste opération de lutte contre le banditisme pour traquer ces délinquants.

Depuis la semaine dernière, une centaine de policiers sont mobilisés pour effectuer des patrouilles dans les coins de la ville les plus touchés par ces actes de banditisme. Il s'agit ici des quartiers Bonaberi, Bepanda, Deido, Akwa et Bonamoussadi. Les actions consistent à des contrôles systématiques d'identité et les fouilles complètes des véhicules suspects.

Selon le commissaire divisionnaire, Raymond Essogo, délégué régional de la Sûreté nationale pour le Littoral, «Les autorités prennent très au sérieux ces actes de banditisme et cette opération sera menée de manière ferme et déterminée». Il a également appelé la population à coopérer en signalant tout comportement suspect ou toute information pouvant aider à l’identification des criminels.

Un sujet qui préoccupe réellement les populations de la cité capitale économique. La lutte contre le banditisme que vient d'engager la police , va contribuer à rassurer la population et montrer que les autorités sont engagées et préoccupées par la protection des citoyens contre les criminels.