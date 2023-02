FRANCE :: TATIANA TISSEUR est Guadeloupéenne, elle fait du Coaching et du développement personnel

TATIANA TISSEUR est Guadeloupéenne, elle fait du Coaching et du développement personnel, elle est aussi thérapeute. L’équipe de Camer.be l’a rencontrée pour une interview, lisez cet échange riche en expérience.

Bonjour Tatiana, on a une première question simple lorsque nous rencontrons une personnalité comme vous. Qui est Tatiana Tisseur ?

Merci de me recevoir, comme vous venez de le dire, je suis Tatiana Tisseur, d’origine antillaise Guadeloupéenne plus précisément. Je suis conférencière, coach en estime de soi et prise de parole en public. Auparavant, j’ai été thérapeute, j’avais une spécialité qui était la psycho généalogie. Je me définis comme une femme engagée, vis-à-vis, des autres femmes parce que ma devise est d’avoir l’audace de soi de vivre son authenticité, et d’exprimer réellement qui on est car pendant des années j’ai eu à rencontrer des femmes, en tant qu’ancienne thérapeute qui avait du mal à exprimer qui elles étaient. Par ailleurs elle ne parvenait pas à développer leur potentiel et ceci avait énormément des répercussions sur leur vie. Aujourd’hui, je dirai que je suis une femme engagée, aux côté des femmes avec pour objectif de leur permettre de vivre sur leur identité, d’exprimer réellement ce qu’elles ont envie d’exprimer, par les mots mais aussi à travers leur vision.

Vous cumulez plusieurs métiers, vous êtes coach, vous faites du développement personnel et vous êtes thérapeute, J’aimerais d’emblée avoir une définition de tous ces termes pour faire la différence ?

Non je ne cumule pas plusieurs métiers, ce sont des métiers complémentaires, je suis thérapeute pour moi, c’est une continuité, c’est un cheminement coach développement personnel, pour moi je décris, le métier de coach comme étant une fleur qui cherche tout simplement à éclore qui souffre, qui se découvre qui découvre les différents aspects de sa vie qui s’exprime qui prend d’expansion, , pour moi le développement personnel, c’est un cheminement s’enseigne à vie et à chaque palier on grandit, on évolue c’est comme ça que je vois cette technique.

Quel est l’intérêt pour une femme de les étudier et quels intérêts auront celles ou ceux qui viendront vers vous pour des consultations ?

Nous venons sur terre pour apprendre, pour grandir, pour évoluer, pour s’éveiller, pour moi c’est un passage obligatoire pour une personne qui est sur terre et ne prend pas le temps de se découvrir. Chaque personne doit savoir qui il est réellement, sinon il ne vit pas son identité. C’est passer à côtés de ses potentialités, ses talents, c’est une personne égarée. C’est quelqu’un de perdu parce que ne pas se connaitre, c’est partir dans tous les sens, c’est se disperser. Ça crée des peurs des frustrations, pour moi c’est important de se connaitre d’étudier, c’est un travail que tout le monde devrait faire, c’est notre mission sur terre.

Est-ce que la totalité de la vie est basée sur le développement personnel ou la thérapie ?

La vie est un développement personnel, la bible est le plus grand livre qui livre les connaissances idoines au développement personnel, elle nous fait comprendre tout ce qui se passe autour de nous, elle nous aide à grandir, nous passons le temps dans notre vie à nous développer.

On a parfois dit que le développement personnel est une technique de lavage de cerveau que dites-vous devant une telle allégation ?

A chacun sa conception, sa perception, je ne sais même pas quoi dire, le développement personnel, le développement personnel c’est découvrir qui est-on, on dit bien « développement, personnel, » dire que c’est un lavage de cerveau ce n’est pas comprendre de quoi il s’agit, c’est se montrer complétement égaré.

Comment se passe une séance de coaching ?

Moi en principe je travaille en accompagnement de groupe. On va apprendre à découvrir qui on est dans différents aspects de notre vie.

Comment faire pour que l’estime de soi, soit au top, quand on vient par exemple de connaitre un tremblement de terre dans un pays où on vient de perdre tous ses biens dans une inondation ?

Ce n’est pas comparable, l’estime de soi c’est prendre conscience de qui on est, prendre conscience de qui on est dans chaque domaine de notre vie, l’estime de soi conduit à la confiance en soi de notre vie.

Quels sont les problématiques les plus difficiles que vous avez souvent résolus ?

Je ne suis pas là pour résoudre les problèmes, j’accompagne le client à mettre du doigt sur ce qu’il a à travailler, il s’agit pour lui de porter ses bagages pour lui permettre de les rendre moins pesant sur sa vie, il doit en prendre conscience de ses bagages là pour lui permettre de créer un épanouissement dans ce domaine, de ramener l’énergie qu’il faut, pour pouvoir évoluer dans ce domaine ou dans plusieurs domaines de sa vie.

Tous les leaders sont-ils passés par ces études ?

Non pas du tout chacun sa devise, pas forcément.

Pendant combien de temps vous pouvez résoudre le problème d’un patient ou d’un client ?

Encore une fois je ne résous pas les problèmes, je ne suis pas Dieu, les clients sont différents, les problèmes sont différents chacun a son rythme, c’est le cas par cas.

Le développement personnel doit-il être enseigné dans toutes les écoles ou il doit rester une pratique individuelle et privée ?

Oui ce serait génial pour les enfants dès la maternelle de découvrir dès la maternelle qui ils sont, d’exprimer leur potentiel, au lieu de dire à l’enfant tais toi, tu n’as pas le droit, il nous arrive parfois de qualifier un enfant d’hyper actif, alors qu’il ne l’a pas. Il est tout simple curieux qui est plus éveillé que les autres, qui est prêt pour d’autres paliers malheureusement nous ne sommes pas dans nos sociétés prêtes à digérer

Si vous voulez coacher des pygmées dans une forêt pour qu’ils quittent leur vie lointaine quels arguments pourriez-vous utiliser pour les convaincre ?

Ces gens sont en contact avec la nature, c’est un grand avantage, parce qu’ils comprennent mieux les choses que nous, s’ils sont là c’est parce qu’ils ont tout compris, je n’oserai même pas aborder avec eux ce genre de problème.

Votre mot de fin

Ça été un réel plaisir d’échanger ces quelques expériences avec vous.