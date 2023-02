CAMEROUN :: Assassinat de Martinez Zogo: Voici la réponse d'Equinoxe Tv aux avocats d'Amougou Belinga :: CAMEROON

Vendredi dernier, les avocats de la défense de Jean Pierre Amougou Belinga et cie, ont donné un point de presse à Yaoundé, à la salle des conférences de l'immeuble Ekang de l'homme d'affaires, PDG du groupe L'Anecdote. Ce dernier est en garde-à-vue depuis 13 jours au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, comme principal suspect parmi les potentiels commanditaires de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo d'Amplitude FM. Lors du point de presse, Me Charles Tchoungang le chef de file des avocats de l'homme d'affaires et cie, s'en est violemment pris à Equinoxe Tv, une télévision camerounaise à capitaux privés, et notamment à son journaliste Guy ZOGO. L'ancien bâtonnier a qualifié les multiples stand-up de la chaîne bleue, considérées comme à charge pour ses clients, de " journalisme de caniveaux". Toute chose qui a suscité la colère de nos confrères d'Equinoxe TV, dont voici la réaction :

"Qui a tué Martinez ZOGO ?

Sur un théâtre d’opérations, le journaliste dispose de plusieurs sources, et c’est la crédibilité d’une source qui lui permet de rendre publique l’information qu’il reçoit. Guy ZOGO ne déroge pas à cette règle. La prise en compte d’un démenti comme l’exige notre déontologie, n’emporte pas vérité absolue, puisqu’il ne s’agit que de la version du mis en cause.

Lorsque le sang de Martinez ZOGO qui n’a bénéficié d’aucune présomption d’innocence jaillit de façon fulgurante au point de tâcher les parements blancs sur les toges noires de certains, Thémis, venant au secours du de cujus, leur fait perdre raison au point où en mondovision ils affirment que leur client, sans qualité aucune, recevait des informations classées secret défense du meurtrier, trahissant ainsi une proximité opérationnelle qui ne peut qu'accréditer les déclarations du Directeur des opérations de la DGRE qui, rompu aux techniques de l’interrogatoire ne saurait être présenté comme un niais qui aurait été manipulé.

Qui a tué Martinez ZOGO? C’est cela la seule préoccupation de Guy ZOGO qui au delà de l’image, continuera de rendre compte. Nous ne tomberons pas dans la fange du déshonneur et de l’abject!

Lire également: CAMEROUN: L’AVOCAT D’AMOUGOU BELINGA LÂCHE SES QUATRE VÉRITÉS

Qui a tué Martinez ZOGO ? Vous ne couperez pas la langue à Guy ZOGO qui ne cessera de poser cette question, pour que des tréfonds du Cameroun, ce cri légitime ne soit pas étouffé. Qui a tué Martinez ZOGO?

Maître Jean Paul NGALLE MIANO, défenseur de la presse indépendante, réveille toi... les félons de 1993 sont de retour".

Déjà, les journalistes n'ont pas fait de cadeaux à la défense de Jean Pierre Amougou Belinga, en qualifiant la sortie de Me Charles Tchoungang de " très médiocre".