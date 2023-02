CAMEROUN :: TRANSPORT URBAIN : DES CHASUBLES GRATUITES AUX MOTO- TAXIMEN DE BANGANGTE :: CAMEROON

Les transporteurs par moto qui ont été enregistrés le 18 février courant à la Place des fêtes de Bangangté, recevront leur chasuble tout au long de cette semaine.

A la cérémonie de remise symbolique, le maire était aux côtés des sectoriels sur transport au niveau départemental, des responsables syndicaux et s’association de transport par moto dans la commune.

Ils sont venus plus nombreux que prévu. Le maire de la commune de Bangangté, Eric Niat, devrait gratifier des moto-taximen de 500 chasubles. L’on est passé du simple au double. Ils étaient plus de 500 moto-taximen enregistrés dans la seule journée du 18 février. « C'est voyant l'engouement et la forte mobilisation de ces derniers que le maire a décidé, pour cette première phase, de ne plus se limiter seulement à 500 chasubles, mais d'aller jusqu'à 1000. Les enregistrements vont durer toute la semaine prochaine, en même temps que les chasubles déjà mises à disposition seront remises gracieusement aux moto-taximen, identifiables par les numéros d'identification qui leur ont été remis », explique le responsable de la communication de la mairie, Hervé Tchoupet.

Le maire a déclaré qu’ils auront chacun une chasuble. Sous de fortes ovations. « Nous disons un merci sans fin au maire. Nous déboursions 1500 Fcfa avant pour avoir une chasuble. Le maire nous la donne gratuitement. La cerise sur le gâteau étant la qualité de cet article », le président d’un point focal s’est-il exprimé.

A partir de 10 heures, ces transporteurs ont pris d’assaut la Place des Fêtes de Bangangté. Quatre points d’enregistrement ont été dressés et le personnel de la mairie s’est attelé à la tâche. Le service de sécurité de la mairie et les forces de maintien de l’ordre disciplinent les récipiendaires, disposés à la queue leu leu. Aucun désordre n’est permis. Ils remplissent une fiche d’identification qui comporte un numéro à chacun attribué et le nom du conducteur bénéficiaire. Le numéro attribué sera floqué sur la chasuble.

Le maire a rappelé que cette opération vise non seulement à améliorer la beauté de la ville, mais aussi à permettre que l’activité de moto taxi ait plus de dignité et de visibilité. Il mentionne que l’opération de gratuité des chasubles n’est qu’un prétexte à la lutte contre l'insécurité galopante dans sa ville. Eric Niat a saisi cette occasion pour rappeler aux transporteurs que d’aucuns d’entre eux ont fait trop de victimes à cause de l'excès de vitesse et le non-respect du code de la route. Parmi les victimes, il a cité pour le déplorer des élèves, parfois contraints à arrêter leurs études, non sans compter ceux d’entre eux qui ont perdu la vie du fait de la conduite irresponsable des moto-taximen.

Le maire Eric Niat et les conducteurs ont ainsi scellé le pacte d’amour et de fidélité. « C’est notre père, le papa des enfants! Un homme bon et sans haine! C'est nous qui l’avons baptisé le Maire des Jeunes car il comprend mieux nos problèmes et fait de son mieux pour nous encadrer et nous soutenir », réagissait à la veille, un président de l’un des points focaux de la ville.