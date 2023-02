Au Cameroun, l’affaire Zogo va-t-elle précipiter la chute du clan Belinga ? :: CAMEROON

Les ennuis judiciaires de Jean-Pierre Amougou Belinga, soupçonné d’être le commanditaire de l’assassinat du journaliste Martinez Zogo, ont rejailli sur l’ensemble de son clan.

Une ascension éclair et, aujourd’hui, un avenir en pointillé. Lorsque le vendredi 3 février, la rutilante berline de couleur noire de Jean-Pierre Amougou Belinga achève sa course au pied de l’immeuble Ekang, l’homme d’affaires qui s’en extirpe et s’exhibe devant les appareils photo de ses collaborateurs et des curieux est loin d’imaginer qu’il vit ses dernières heures de liberté.

La frénésie inhabituelle qui entoure ce moment tient moins à l’identité du sulfureux patron de presse, barbe blanche naissante, luxueuse paire de lunettes et vêtements d’un blanc éclatant, qu’au nouveau drame politico-judiciaire dans lequel il est empêtré. La veille, il a été brièvement auditionné par les enquêteurs du secrétariat d’État à la Défense (SED) dans le cadre de l’enquête sur l’enlèvement et la mort du journaliste Martinez Zogo, dont le corps a été retrouvé le 22 janvier. Amougou Belinga a été remis en liberté mais, toute la journée, les rumeurs les plus folles ont couru sur son arrestation, avant qu’elles ne soient démenties le lendemain au petit matin.

Il frise l’arrogance

Sur le perron de l’immeuble Ekang qui lui appartient, le patron de Vision 4 affiche une sérénité qui frise l’arrogance. Ses proches sont formels, « il n’a rien à se reprocher ». Mais le répit sera de courte durée : le 6 février, au petit matin, il est interpellé et placé en détention dans les cellules du SED. Et avec lui, c’est tout un clan qui se retrouve dans le collimateur de la justice.

Membres de sa famille, proches collaborateurs, amis intimes… Plusieurs jours durant, les enquêteurs s’intéressent à ceux qui composent le système Belinga. Une nébuleuse faite de puissants.