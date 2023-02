CAMEROUN :: Yaoundé : Un homme arrêté pour avoir arraché les panneaux publicitaires à la gloire de Paul Biya :: CAMEROON

Ce samedi 18 février 2023, en matinée, un homme du nom de KAMGUE TAGNE Sidonie, a appris Camer.be, a été arrêté à Yaoundé, pour avoir arraché tous les panneaux publicitaires faisant la propagande de Paul Biya le chef de l'État camerounais.

Selon nos informations, ce sont les panneaux publicitaires affichés à la clôture du lieu d'attractions et de divertissements dénommé " Bois Sainte Anastasie", du prénom de l'unique fille de Paul Biya qui, ont subi les foudres de ce Camerounais. Il a été arrêté par la compagnie de sécurisation des établissements scolaires et universitaires juste située à l'angle du Bois Sainte Anastasie, au carrefour Warda. Interrogé sur les mobiles de son acte, KAMGUE TAGNE Sidoine, apprend-on, a indiqué que Paul Biya ne gère plus le Cameroun, et que selon lui, le Cameroun est très mal gouverné, si bien qu'il ne sert plus à rien de tromper l'opinion avec des photos d'un président absent. C'est à l'aide d'un marteau, que ce détracteur du régime de Yaoundé, a débuté sa tâche, tôt à six heures du matin.

Pour plusieurs observateurs, KAMGUE TAGNE Sidonie a lui-même choisi la prison, ainsi que des poursuites judiciaires par la communauté urbaine ( super mairie) de Yaoundé, laquelle avait gagné ce marché d'affichage de panneaux publicitaires vantant le dynamisme diplomatique et économique de Paul Biya, à une centrale de millions francs CFA.