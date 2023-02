NIGÉRIA :: UN PASTEUR ÉCOPE LA PERPÉTUITÉ POUR ABUS SEXUELS SUR DEUX ADOLESCENTES :: NIGERIA

Le pasteur a eu droit à une double condamnation à vie pour avoir mis enceintes deux jeunes filles, des sœurs de surcroît.

Le tribunal n’a signifié la moindre compassion pour l’ecclésiastique dans le différend qui l’opposait à deux adolescentes, sœurs de mêmes parents et fidèles de son église dans la ville de Lagos, capitale économique au Nigéria.

Condamné à perpétuité pour avoir humilié et mis enceinte deux sœurs

C’est au tribunal pour les infractions sexuelles de Lagos que le verdict du pasteur Nduka Anyanwu a été prononcé, sous la présidence de la juge Abiola Soladoye. Il est reconnu coupable d’« avoir souillé et mis enceinte deux sœurs âgées de 13 et 17 ans ». La sanction qui lui est infligée à cet effet est une double condamnation à la prison à vie.

Le religieux se prépare alors à passer ses jours restants en détention pour son crime sur les deux adolescentes. D’après ce que rapporte Nigériane Tribune, l’accusé usait de son pouvoir de guide spirituel pour profiter de l’innocence des petites et ainsi abuser d’elles. Les investigations avaient eu lieu après le témoignage des victimes qui semble-t-il étaient de plus en plus stigmatisées dans leur environnement. Aussi, cet environnement n’est exempt de blâme.

La juge blâme l’entourage

Pour la juge, l’entourage est à blâmer pour la dépression causée sur les victimes, pour n’avoir pas choisi de croire en elles afin de les protéger. Les parents encore plus, le magistrat a même reproché aux policiers en charge de l’enquête de n’avoir pas inculqué les parents pour négligence et irresponsabilité.

La présidente du tribunal souligne par-là la responsabilité parentale et sociétale sur les violences faites aux femmes et aux mineures en particulier. C’est une réalité crispante dans le monde et en Afrique particulièrement. Le regard culpabilisateur plutôt que compatissant tend le plus souvent à maintenir la victime dans le silence et à tomber dans la dépression.