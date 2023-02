CAMEROUN :: Affaire Martinez ZOGO : A Maroua, les populations espèrent justice :: CAMEROON

L’assassinat de Martinez ZOGO meuble l’essentiel des débats quotidiens des habitants de la ville chef-lieu de l’extrême Nord.

Accrochés aux informations dans les journaux comme dans les réseaux sociaux, les habitants de Maroua ne ratent plus rien de ce qui se dit sur le décès tragique de Martinez ZOGO. Dans les groupes WhatsApp , comme dans les sous quartiers, c’est Martinez qui fait la une.

Martinez de son vivant n’a pas eu la chance de se faire connaître au fond des coins reculés du Cameroun comme il en est aujourd’hui mais il est évoqué «Je crois que la mort de ce grand monsieur va permettre aux Camerounais de connaître les vrais visages de ceux qui ont pillé la richesse du Cameroun. Les vrais criminels de notre pays” indique vendeur ambulant. Nous sommes allés à la rencontre des jeunes pour recueillir leurs points de vue et les attentes suite à l’enquête en cours instruite par le chef de l’état.

“Certes Martinez ZOGO est mort de la plus mauvaise manière, de façon vraiment horrible mais seulement je ne suis pas convaincu de la justice de mon pays. Au Cameroun, les enquêtes traînent et je ne sais pas pourquoi les commanditaires de cet assassinat ne doivent pas payé en attendant le châtiment de Dieu” ajoute Ousmane “je doute fort que les vrais coupables soient déférés. Si déjà on s’en tient à ce que disent certains Influenceurs, c’est devenu comme une comédie je ne serais pas surpris de voir Jean Pierre Amougou libéré” pense BACHIROU ” Que ce soit vision 4, vision finance, télé sud ou encore d’autres établissements construits par AMOUGOU Belinga, c’est le sang des innocents, c’est le sang des camerounais qui coule.

Il revient au président de la république de montrer aux yeux du monde que nous sommes un pays de droit et de justice” croit savoir un commerçant. Dans la ville de Maroua, pas un pas sans parler de Martinez ZOGO, sans entendre les habitants de la partie septentrionale du Cameroun demander que justice soit faite.