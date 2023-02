CAMEROUN :: Joyeux anniversaire, monsieur le Président ! :: CAMEROON

Une fois n’est pas coutume, le président de la République fête ses quatre-vingt-dix ans aujourd’hui. Et même si sa fin de règne s’annonce incertaine et potentiellement chaotique, je me sens quand même l’obligation de lui souhaiter un joyeux anniversaire…

Déjà quarante ans de pouvoir !

Le 6 novembre dernier, Paul Biya célébrait ses quarante ans de pouvoir à la magistrature suprême. Son prédécesseur (Ahmadou Ahidjo) lui avait confié les clés de la Nation le 4 novembre 1982, et depuis lors il a dirigé notre République avec une main de fer !

Paul Biya a échappé au coup d’Etat du 6 avril 1984. Il a « survécu » aux élections présidentielles électriques de 1992. On l’a même annoncé décédé à l’issue d’un voyage à l’étranger en 2004, et en février 2008 il a rétabli l’ordre public après de violentes émeutes populaires ; on lui reprochait alors d’avoir modifié la limitation des mandats présidentiels sur la Constitution…

Une fin de règne incertaine

C’est un secret de Polichinelle, la fin de règne du régime Biya est des plus incertaines qui soient. Le président est de plus en plus âgé donc plus fatigué même si ses partisans s’en défendent, il est de plus en plus absent (il n’était pas très présent non plus hein) et il se préoccupe davantage de sa santé physique, ce qui est tout à fait normal.

Dans cette fin de règne, Paul Biya a volontairement tout flouté. Ses successeurs constitutionnels sont incroyablement plus séniles que lui, plus grabataires et plus amnésiques. Difficile de les imaginer organiser la transition en cas de vacance soudaine du pouvoir, ce qui laisse le champ libre à une flopée de jeunes louveteaux aux dents très longues.

Le fils du président a d’ailleurs été repéré comme étant un candidat naturel à la transition, mais d’autres plénipotentiaires du régime ne l’entendent pas de cette oreille. Et à l’orée d’un crépuscule qui s’annonce de plus en plus imminent, les clans aiguisent leurs armes et leurs ambitions sont de moins en moins dissimulées. L’assassinat de Martinez Zogo est le signal de la cruauté et de la barbarie inégalables de ces bourreaux, et nul doute que l’après-Biya sera très dangereux parce que nous serons gouvernés par des gens qui seront impitoyablement plus sanguinaires.

Le discours à la jeunesse

Dans le dernier discours de Paul Biya, le 10 février, pas un seul mot sur Martinez Zogo ! Le chef de l’Etat n’a pas trahi sa légende de super-homme au-dessus de la mêlée, et surtout de quelqu’un qui ne commente aucunement les commentaires.

Pour le reste, une formalité ! On a l’impression que les discours du chef de l’Etat sont presque tous similaires, et qu’il n’y a que la date sur son pupitre qui change. Paul Biya a encore rappelé aux jeunes de se battre pour s’en sortir, tout en les exhortant à ne plus compter exclusivement sur le recrutement dans la Fonction publique. Il les a encouragés à l’auto-emploi, leur a demandé d’utiliser les réseaux sociaux à bon escient comme mon meilleur ami Pierre La Paix Ndamè, et non pas dans un objectif de nuisance. Puis il leur a souhaité une excellente fête de la jeunesse.

Bref, du déjà entendu…

Une vie bien remplie

Mais sinon, notre président de la République demeure un être exceptionnel ! D’ailleurs je l’avais déjà rappelé dans un article, où je considérais Paul Biya comme étant certainement l’un des plus grands Camerounais de toute l’Histoire !

D’abord parce qu’il a réussi à atteindre cet âge canonique de quatre-vingt-dix ans. Ensuite, parce qu’il a dirigé notre pays pendant plus de quarante ans. Et enfin, parce qu’il a survécu aux batailles, il a su résister aux pressions occidentales et aux coups d’Etat scientifiques, sans oublier que pour son âge avancé, il présente indubitablement une apparente santé de fer !

Paul Biya est un homme exceptionnel ! Au-delà de son bilan politique qui me paraît personnellement médiocre, ça reste une personnalité hors du commun. Sa patience, sa colère lente, sa science du pouvoir et sa sagesse politique, en font un dirigeant très écouté par ses pairs. Son expérience également, lui qui a vu mourir des millions de compatriotes et qui a, presque à lui tout seul, vécu l’intégralité de l’histoire de notre pays depuis le maquis, les indépendances jusqu’à la Réunification…

Il est entré dans la haute Administration à l’âge de 29 ans seulement, en 1962. Il a cumulé ensuite les fonctions de Directeur du cabinet civil et de secrétaire général de la Présidence (Mvondo Ayolo et Ngoh Ngoh réunis) en 1968. Il a été le tout premier Premier ministre du Cameroun réunifié en 1975, et il est devenu président de la République alors qu’il était âgé de 49 ans seulement !

Joyeux anniversaire, monsieur le président Paul Biya !

Donc une fois n’est pas coutume hein, le président de la République fête ses quatre-vingt-dix ans ce lundi. Et même si sa fin de règne s’annonce chaotique et potentiellement explosive, je me sens l’obligation citoyenne de lui espérer un merveilleux anniversaire…

Joyeux anniversaire, monsieur le président ! L’histoire retiendra que c’est vous qui avez apporté le multipartisme et la « démocratie » au Cameroun, même si nous avons incroyablement régressé sur les plans économique et social.

Joyeux anniversaire, Paul Biya ! Rien que pour votre âge, vous méritez le respect de votre longévité et à ce titre, presque tous les Camerounais vous considèrent individuellement comme leur patriarche.

Joyeux anniversaire monsieur le président du Cameroun, même si nous restons dubitatifs quant à l’héritage que vous laisserez à notre jeune population.

Car sur le plan de la longévité au pouvoir, vous resterez indiscutablement le meilleur ! Mais les Camerounais se sont appauvris durant votre longue gouvernance, tandis que vos proches collaborateurs auront passé le temps à s’enrichir. Et même si votre fin de règne approche à grands pas et que nous serons certainement plus malheureux et plus misérables à l’avenir, je me sens quand même l’obligation citoyenne de vous adresser mes meilleurs vœux.

Et en ce 13 février 2023, je vous souhaite un joyeux anniversaire monsieur le Président.