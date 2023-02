Une solution antique pour sauver le Cameroun !!!! :: CAMEROON

La recrudescence des assassinats, détournement massif des fonds publiques à l’unité en milliards, enlèvement d’enfants, meurtre d’enfants avec distraction des organes ,empoisonnement massif sont la preuve palpable de ce qu’il existerait au Cameroun une véritable industrie du crime et du trafic humain et des organes humain .



Pour mieux examiner ces fléaux sociaux qui minent le Cameroun , il convient de remonter sur le passé pour pour questionner les dirigeants depuis quatre décennies qui ont favoriser le délitement moral de la société à travers la mise en place des hommes dit forts au détriment des institutions fortes qui devraient en principes réguler la société. Il convient aussi d’interroger fortement la société car ses criminels qui peuvent être qualifier a juste titre de diable a corne diamantée qui rode et frappent au sein des population même en plein jour sont connus de tous , ils sont applaudis et même vénérer dans les quartier.



Ils sont protégé par les commissaires de police, commandant des brigades ,juges , magistrat , procureur chez qui ils déposent des enveloppes au contenu issu de leurs industrie mortifère afin de les réduire au silence et s’assurer une protection au cas ou . ses agent pourtant chargés d’assurer la sécurité des citoyens sécurisent plutôt celle de leur poche car durement frappée par le virus de la corruption et de la boulimie financière à outrance. Transformant ainsi le pays en un véritable Far West américain , Haïti ou Tijuana au Mexique

Bien plus ,les criminels vivent dans des quartiers et sont connus de tous ,personne ne dénonce parce qu’il est le PRESIDENT du quartier qui arrose tout le monde des bières chaque soir ,donc chacun mange sa part de rente mortifère et ferme la bouche en attendant le jour où son propre enfant sera kidnappé dont on retrouvera le corps sans ses organes.



Que dire donc des femmes ??? oui la femme qui est la mère de l’humanité est parfois celle par qui ont peut bien passé pour détruire l’humanité.



Les criminels qui terrorisent les population au Cameroun sont connus et protéger minutieusement par les femmes ,car celle-ci préfère un train de vie princier que lui procure les gangsters et ferme donc sa bouche et ses yeux sur tout ce qu’elle voit autour d’elle.



Les Camerounais vivent dans des quartier avec les gangsters qu’il connaissent tous mais personne ne fait la moindre dénonciation anonyme .

Vu l’ampleur du désastre mis à jour par l’affaire Martinez Zogo , il est urgent de procéder a un exorcisme total de la population camerounaise afin d’y extirper les diables à cornes diamantée qui sèment la terreur en plein jour et pour le faire , nous pensons qu’il est plus que urgent de faire recours à une méthode antique qui a fait ses preuves en occident au moyen Age :LA GUILLOTINE . eh oui il faut bien que le président de la république réhabilite la peine de mort au Cameroun et surtout installe une guillotine publique dans chaque chef-lieu de région .

Nous supplions le président de la république au crépuscule de sa vie de nous faire cette honneur car seul cet outil sera désormais le garant de l’ordre social et de la morale publique car la justice tordue de Mr Laurent Esso est incapable à ce jour de remédier à cette situation gravissime .



Il est préférable d’être critiquer par les ONG des droits de l’homme pour avoir voulu extirper les mauvais grains de la société que de l’être pour leur acte odieux comme celui de l’assassinat de M Z et bien d’autres



Enfin nous invitons chaque camerounais à exorciser sa propre maison en y accrochant un portrait de ST Martinez ZOGO car cet homme est mort pire que Jésus Christ sur la croix pour nous sauver .