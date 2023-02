CAMEROUN :: Mort de Dodo Ndoke et assassinat de Zogo:L’Est exige les clarifications, les Sawa exigent la lumière :: CAMEROON

Le président Paul Biya a décrété des obsèques officielles pour le ministre des mines et du développement technologique, Dodo Ndoke, décédé le 21 janvier 2023. Aussi bien qu’une enquête mixte police-gendarmerie pour faire la lumière sur l’assassinat du journaliste Martinez Zogo. La presse y est revenue, avec la sortie des communautés de l’Est, origine du ministre et les chefs Sawa dans le département du wouri.

Au sujet du Décès de Dodo Ndoke , « L’Est demande des clarifications ». Le journal Essingan, paraissant à Yaoundé indique qu’Alors que les obsèques officielles du défunt ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique sont prévues ce samedi dans son Batouri natal, les proches, élites et populations de cette région exigent des informations exactes sur les causes de mort suspecte, sur fond d’assassinat par empoisonnement, de ce haut commis de l’Etat. Cela fait suite à la polémique qui enfle autour de décès de ce membre du gouvernement qui, en toute évidence avait sur sa table de gros dossiers de projets miniers.

Il y a aussi la Mort de Martinez Zogo avec « La position des Chefs Sawa sur les vrais coupables, les facilitateurs et les donneurs d’ordre » Le journal Riposte écrit : Dans un communiqué remarquable intitulé ‘’ Attention à la suspicion généralisée ‘’, les notabilités Sawa du Wouri s’engagent à rester vigilantes, et à tout mettre en œuvre, afin que les personnes impliquées dans ce crime, payent elles-mêmes la dette de sang qu’ils ont contracté. Les gardiens de la tradition invitent par ailleurs leurs enfants et la Nation toute entière, à ne pas céder au lynchage médiatique, ni au flot d’informations qui inondent les réseaux sociaux.

Essingan estime plutôt qu’il s’agit de « Le mauvais cirque des chefs Sawa». Alors que les communautés nationale et internationale crient justice et pourfendent l’assassinat de l’homme de radio, les gardiens de la tradition du Wouri, dans un élan de manipulation et de diversion, tentent de détourner l’attention autour des enquêtes prescrites par le chef de l’Etat, Paul Biya. Pour ce faire, ils disent condamner le ‘’ lynchage médiatique ‘’ du ministre d’Etat Laurent Esso. Et réoriente le curseur sur la prédation des caisses publiques.

Une semaine apres la semaine de la jeunesse, le journal La voix des Jeunes dénonce Mounouna Foutsou : « Le vieux ministre des jeunes ». Au Cameroun, on dénombre zéro jeune au sein de l’appareil gouvernemental. Même le Ministre de la Jeunesse avoisine la soixantaine. Alors que la tranche d’âge de cette couche sociale est comprise entre 15 et 35 ans. Un véritable paradoxe dans un pays peuplé à 70% de jeunes.

Quant à la Téléphonie mobile : « Les équipes de l’Art enquêtent sur la qualité des services des opérateurs ». Financia révèle qu’Au regard de la dégradation persistante de la qualité des services de communications électroniques au Cameroun, et après 13 mises en demeures servies, les compagnies de téléphonie mobile subissent depuis quelques semaines des contrôles de performances, préalables à un éventuel train de sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de la concession. (Ripostes)

Marchés publics : « Assureurs et cautions : Doit-on siffler la fin ? ». Si le ministre des Finances a depuis 2014, autorisé les assureurs à émettre des cautions de marchés qui étaient jusque-là l’apanage exclusif des établissements bancaires, force est de relever que la pratique observée par certains assureurs, laisse à désirer en frisant même la délinquance. Ces compagnies d’assurance qui après avoir émis des cautions, se rétractent injustement de leurs obligations de paiement notamment lorsqu’ils ont été saisis par le maître d’ouvrage qui leur aura signifié le défaut d’exécution des travaux ou la carence. Cependant qu’on note une « Forte activité financière du président Paul Biya ». La première moitié du mois de février 2023 a connu la signature d’une série de décrets présidentiels portant sur des aspects de finance publique. Marquant ainsi la volonté du Chef de l’Etat à voir la concrétisation des ambitions de développement du Cameroun.